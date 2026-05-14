La feria por la Semana de la Miel se desarrolló este jueves en Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno de Paraná, con la participación de productores, emprendedores y autoridades provinciales que destacaron la importancia económica y ambiental de la actividad apícola en Entre Ríos.

Durante la jornada se exhibieron distintas variedades de mieles producidas en la provincia, además de derivados como polen y panales. Los visitantes pudieron degustar mieles de algarrobo, eucalipto, citrus, chilca y monte nativo, diferenciadas por color, aroma y sabor según la floración de origen.

La actividad continuará este viernes de 10 a 14 hs en Plaza Carbó, en el marco de las acciones de promoción del consumo interno de miel; y fue organizada por la Secretaría provincial de Agricultura, Ganadería y Pesca. Además, el sábado, de 9 a 19 hs, en la Feria de Salta y Nogoyá habrá gastronomía vinculada con la actividad, degustación y venta directa al público.

“Tenemos que consumir miel”, afirmó Aluani

La vicegobernadora Alicia Aluani recorrió los stands y destacó el trabajo de las familias apicultoras. “Tenemos que consumir miel, la miel es muy importante y la abeja contribuye al equilibrio ambiental”, sostuvo a Elonce.

Además, remarcó que detrás de cada emprendimiento existe un fuerte componente familiar y generacional. “Hay familias enteras dedicadas a esta producción y debemos apoyarlas para que sigan creciendo”, expresó.

Destacaron el crecimiento de la producción apícola y el consumo de miel entrerriana

Por su parte, el secretario provincial de Agricultura, Raúl Alberto Boc-Ho, destacó que Entre Ríos es la segunda provincia productora de miel del país con más de dos mil apicultores y la principal exportadora de miel orgánica.

“Hace muy poquito, una empresa apicultora de Concordia fue la primera exportación de miel entrerriana, sin aranceles, de la Argentina a la Unión Europea, gracias al nuevo convenio entre el Mercosur y la Unión Europea”, repasó. Según precisó, alrededor del 90% de la producción entrerriana se exporta.

Entre Ríos, referente nacional en apicultura

Las autoridades también señalaron que la provincia cuenta con cerca de 2.000 apicultores distribuidos en todo el territorio entrerriano, lo que convierte a la actividad en una importante fuente de arraigo y desarrollo regional.

“La diversidad productiva que tiene nuestra provincia también representa una gran ventaja para la apicultura, porque permite obtener distintos tipos y calidades de miel. En ese sentido, se viene trabajando junto a la coordinación de Apicultura, organismos técnicos y actores de toda la cadena para avanzar en la tipificación de la miel entrerriana y aprender a valorar las particularidades y cualidades de cada variedad”, anticipó Boc-Ho.

En ese marco, el senador provincial Juan Diego Conti destacó que "Entre Ríos exportó unas 250 toneladas de miel sobre un total nacional de 600 toneladas durante 2025". Además, subrayó el rol fundamental de las abejas en la polinización y la producción de alimentos.

El intendente de Maciá, Ariel Müller, recordó que la localidad es considerada la Capital Nacional de la Apicultura y sede de una de las exposiciones más importantes del sector en Argentina.

Finalmente, los organizadores invitaron a la comunidad a incorporar la miel a la alimentación cotidiana y acompañar a los productores locales en las actividades previstas durante la Semana de la Miel.