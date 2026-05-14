“Fue un error político”, reconoció exdirectora de Escuelas de Colón por nombramiento de su hija

La exdirectora departamental de Escuelas de Colón, Lina Bosch, defendió públicamente la designación de su hija en horas cátedra dentro del sistema educativo provincial, luego de presentar su renuncia en medio de la polémica generada por el presunto nombramiento irregular.

Durante una entrevista brindada a Canal 5 Villa Elisa, Bosch reconoció que cometió “un error político” al permitir que una persona cercana concursara dentro de un área bajo su órbita de responsabilidad, aunque negó irregularidades administrativas en el procedimiento.

“Soy una funcionaria políticamente designada y considero que fue un error político”, expresó la exfuncionaria al referirse a la situación que derivó en su salida del cargo en Educación.

“Actuamos a reglamento”, sostuvo Bosch

Bosch explicó que el concurso correspondía al espacio curricular “Servicio Turístico - Inglés I” dentro de la modalidad de Jóvenes y Adultos. Según indicó, el sistema de evaluación contempla antecedentes y proyectos pedagógicos por encima de la titulación específica.

En ese sentido, aseguró que presentó toda la documentación requerida, incluyendo certificados de estudios secundarios e historial académico del profesorado de Inglés cursado por su hija. “Se hizo todo a reglamento”, sostuvo.

La exdirectora remarcó además que la designación cumplía con las normativas vigentes y afirmó que la información vinculada al procedimiento fue comunicada a su equipo de trabajo y a las autoridades educativas correspondientes.

Críticas al tratamiento público del caso

En otro tramo de la entrevista, Bosch cuestionó el tratamiento mediático y las repercusiones en redes sociales. Consideró que existió una “operación mediática” con información “sesgada y cruel” y aseguró haber sido víctima de un “linchamiento social”.

“Cuando uno ve la intencionalidad, entiende que es un lugar donde ya no puede estar”, manifestó al explicar los motivos que la llevaron a renunciar a la función pública. Tras su renuncia, Bosch retomará los trámites de jubilación.

“Uno dice `cargo´ y se piensa que es una plata, pero ni siquiera es así porque hemos quedado con el sueldo congelado como funcionarios provinciales desde que asumimos”, apuntó. También confirmó que su hija decidió renunciar a las horas cátedra tras la repercusión que tomó el caso.

Lina Bosch, junto a la ex titular del CGE y actual legisladora nacional, Alicia Fregonese

Finalmente, Bosch vinculó la controversia con decisiones administrativas impulsadas durante su gestión al frente de la Departamental de Escuelas de Colón. Según sostuvo, algunas reorganizaciones internas y medidas adoptadas generaron resistencias políticas y sindicales.

“Pensé que haciendo las cosas a reglamento y cumpliendo era suficiente, evidentemente no”, concluyó la exfuncionaria.

Sobre el nombramiento irregular en área de Educación

El pasado fin de semana, el Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos resolvió solicitar la renuncia de la directora Departamental de Escuelas de Colón, Lina Bosch, y de la coordinadora departamental de Educación de Jóvenes y Adultos, Claudia Paola Rodríguez, luego de detectarse irregularidades administrativas vinculadas a una designación docente. Además, desde el organismo se informó la baja del nombramiento de Lina Abril Bosch, hija de la directora departamental de Escuelas.

La decisión fue adoptada tras un informe técnico elaborado por la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, solicitado por el presidente del CGE, Carlos Cuenca, luego de que la situación tomara estado público a través de medios de comunicación.

Según se indicó, las irregularidades fueron confirmadas y se avanzó con medidas destinadas a “garantizar la transparencia y la ética en la gestión pública”.

Desde el organismo educativo señalaron además que la investigación continuará para determinar si existen otras responsabilidades vinculadas al caso.

En los próximos días, el CGE dará a conocer quiénes asumirán en los cargos vacantes.

Lina Beatriz Bosch y su hija Lina Abril Bosch

La situación tomó relevancia luego de que trascendiera que Lina Abril Bosch, hija de la entonces directora departamental, se desempeñaba desde 2025 en un cargo docente de 10 horas cátedra como capacitadora laboral de Jóvenes y Adultos sin contar con título docente habilitante.

De acuerdo a la información conocida, la joven de 20 años tampoco tendría registrado el título secundario ante el CGE y actualmente cursaría los primeros años del Profesorado de Inglés en Universidad Autónoma de Entre Ríos, sede Concepción del Uruguay.

La designación correspondía al área “Asistente en turismo y recreación”, función que, según trascendió, no guardaría relación con su formación académica actual.

Desde la seccional Colón de Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos expresaron preocupación por el caso y solicitaron explicaciones formales.

“Es una noticia de alto impacto, claramente si se confirma es de una gravedad absoluta. Siempre pregonamos la transparencia en el sistema educativo y principalmente en los concursos y la presentación de proyectos”, manifestaron desde el gremio docente.