Las enfermedades respiratorias comenzaron a incrementar las consultas médicas en Paraná ante la llegada de las bajas temperaturas. Desde el Centro Regional de Referencia "Dr. Gerardo Domagk" advirtieron que este año ya se registra una mayor demanda de atención pediátrica en comparación con el invierno pasado.

La directora del establecimiento sanitario, Alejandra Castillón, explicó a Elonce que el centro de salud integra las denominadas “postas respiratorias”, una estrategia sanitaria que se implementa durante el invierno para reforzar la atención de niños menores de seis años con cuadros respiratorios.

Según detalló, la posta respiratoria funciona de 16 a 22 horas, aunque aclaró que las guardias continúan activas las 24 horas para atender situaciones de urgencia tanto en adultos como en niños.

Más consultas que el año pasado

Castillón indicó que actualmente se registran entre 16 y 20 consultas semanales específicas por infecciones respiratorias en niños, una cifra superior a la registrada en el mismo período del año pasado.

“Ya tuvimos una internación y se observa un movimiento distinto respecto del invierno anterior”, sostuvo la directora del centro sanitario.

La posta del Domagk registra hasta 20 consultas semanales por infecciones respiratorias en niños

Asimismo, destacó a Elonce la importancia de la vacunación en embarazadas contra el virus sincicial respiratorio, ya que consideró que esa estrategia permitió reducir la gravedad de algunos cuadros en bebés y niños pequeños.

Recomendaciones y factores de riesgo

Desde el centro de salud remarcaron que uno de los principales factores de riesgo detectados es la exposición de menores a ambientes con humo de tabaco. “Nos llama mucho la atención la cantidad de ambientes tabáquicos en los hogares”, señaló Castillón.

Por ese motivo, recomendaron evitar fumar en espacios cerrados, ventilar los ambientes y consultar rápidamente ante fiebre persistente o síntomas respiratorios importantes, especialmente en niños pequeños.

También pidieron evitar la automedicación y completar los esquemas de vacunación tanto en menores como en adultos mayores, sectores considerados más vulnerables durante la temporada invernal.