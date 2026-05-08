Hospital San Roque atiende 1.000 consultas semanales y un 30% es por cuadros respiratorios

Ante el descenso de las temperaturas y el incremento de enfermedades respiratorias en niños, el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná reforzó la atención sanitaria mediante postas respiratorias que funcionan para descomprimir la demanda en guardias pediátricas.

Desde el San Roque informaron que actualmente se atienden alrededor de 1.000 consultas semanales, de las cuales aproximadamente un 30% corresponde a cuadros respiratorios.

La jefa de guardia, Karina Taxer, explicó a Elonce que la posta respiratoria funciona las 24 horas, aunque cuenta con un médico adicional entre las 15 y las 23 horas. "Los pacientes deben ingresar inicialmente por enfermería, donde se realiza un triage para evaluar la gravedad del cuadro respiratorio", explicó.

Cómo funciona la atención

Según detallaron desde el hospital, los niños que presentan mayor dificultad respiratoria o requieren oxígeno reciben atención inmediata dentro del sector respiratorio anexo a la guardia pediátrica. Allí los profesionales determinan si el paciente necesita internación, derivación o puede continuar el tratamiento en su domicilio.

Taxer señaló que al menos cuatro pacientes debieron ser derivados a otros centros de salud debido a la falta de camas de internación en el San Roque. Entre las instituciones receptoras mencionó al Hospital De la Baxada, al Sanatorio del Niño y a la Clínica Modelo.

Síntomas de alerta en niños

La pediatra Lourdes Lima, referente de las postas respiratorias, indicó que los padres deben prestar atención a determinados signos de alarma en los menores.

Entre ellos mencionó respiración agitada, hundimiento de costillas o abdomen al respirar y cambios de coloración en labios o manos. “Ante cualquiera de esos síntomas tienen que consultar rápidamente en un centro de referencia”, advirtió.

La profesional remarcó además que "los niños menores de dos años representan el grupo más vulnerable frente a las enfermedades respiratorias" y recomendó consultar también ante cuadros febriles.

Hospital San Roque atiende 1.000 consultas semanales y un 30% es por cuadros respiratorios

Centros habilitados en Paraná

Además del Hospital San Roque, funcionan postas respiratorias para atención a niños de hasta seis años en los centros regionales de referencia "Dr. Ramón Carrillo" en barrio San Agustín, "Dr. Arturo Oñativia" (ex Corrales) en barrio Gazzano y "Dr. Gerardo Domagk" en Bajada Grande. También el Hospital De la Baxada cuenta con atención especializada para patologías respiratorias pediátricas entre las 16 y las 22 horas.

Desde Salud insistieron en la importancia de acudir tempranamente a los centros sanitarios para evitar complicaciones y garantizar una atención oportuna en menores con síntomas respiratorios.