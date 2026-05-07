Están activas las postas respiratorias en hospitales y centros de salud: cómo funcionan

Las postas respiratorias funcionan en tres instituciones de salud de Paraná

En el marco de la disposición de postas respiratorias por parte del gobierno provincial en hospitales y centros de salud, en pos de ofrecer atención diferenciada a pacientes, Elonce dialogó al respecto con el doctor Franlewis González, profesional del Centro de Salud Ramón Carrillo.

“Esta medida que prevé una atención diferenciada indica que se atienda a niños de 0 a 5 años de edad. La intención es reducir lo más posible la carga en la guardia y que sea más rápida la atención para este tipo de población, sobre todo en enfermedades respiratorias bajas como bronquitis, bronquiolitis, neumonías, enfermedades bronquiales obstructivas, infecciones respiratorias bajas que llegan a esta altura del año”, especificó.

Dr. Franlewis González

La atención dura aproximadamente tres meses. González recordó que esta instancia comenzó a mediados de abril y finalizará en junio, con posibilidad de extensión dependiendo de la necesidad de la población.

Horarios de atención

La posta cuenta con profesionales que atienden de 16:00 a 22:00, de lunes a lunes.

Asimismo, este dispositivo de atención está desplegado en el Centro de Salud Dr. Oñativia ex Corrales y en el Hospital San Roque.

Tanto Paraná como Concepción del Uruguay y Gualeguaychú cuentan con postas respiratorias provistas por el Ministerio de Salud.

Demanda

González indicó que por día se atiende a un promedio de entre 10 y 15 personas, “pero puede aumentar”. “Esta es la época donde menos atención se hace, pero a medida que van pasando los días la atención aumenta, los números de pacientes”, sostuvo.

El aumento de atenciones responde “al cambio de estación” ya que el otoño provoca “más enfermedades bronquiales, sobre todo en pacientes predispuestos”.

“Estos tipos de pacientes tienden a generar mucha más sintomatología en esta época. El cambio brusco de temperatura también puede generar mucha más asistencia dentro de la institución”, reconoció.

Recomendaciones

El médico recordó la importancia de la vacunación a pacientes pediátricos y abrigarlos. Asimismo, señaló que se observan muchos casos de exposición al humo, como por ejemplo convivir con fumadores.

Funcionan las postas respiratorias en hospitales y centros de salud

Sobre la vacunación en general, recordó la importancia de la inoculación contra la gripe a adultos mayores, personal de salud, embarazadas y pacientes vulnerables.