Hantavirus: la OMS pide a Argentina y EE.UU. reconsiderar su salida tras el brote en el crucero

Hantavirus: la OMS pide a Argentina y EE.UU. reconsiderar su salida. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), solicitó formalmente a los gobiernos de Argentina y Estados Unidos que revisen su salida de la institución. El pedido surge tras el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, que ya registra al menos tres víctimas fatales y múltiples contagios confirmados.

"Creo que reconsiderarán sus decisiones porque pueden ver lo importante que es la universalidad para la seguridad sanitaria", afirmó Ghebreyesus en una rueda de prensa dedicada a la emergencia. El funcionario remarcó que los virus no responden a políticas ni fronteras, subrayando la necesidad de una respuesta global coordinada.

Alerta por la cepa Andes Sur

La preocupación de las autoridades sanitarias radica en que la variante detectada sería Andes Sur, la única con capacidad comprobada de transmisión entre personas. El crucero, que zarpó desde la ciudad de Ushuaia, transportaba pasajeros de más de 20 nacionalidades que luego se dispersaron hacia diversos continentes.

La hipótesis principal de los investigadores apunta a que el contagio inicial ocurrió en Sudamérica, antes del embarque, durante un recorrido turístico por Argentina y Chile. Las primeras víctimas fueron una pareja neerlandesa que falleció tras la propagación del virus dentro de la embarcación.

Debido a esta situación, se activaron protocolos de cuarentena preventiva y rastreo internacional de contactos para evitar la expansión de la enfermedad.

Cooperación técnica y operativo internacional

A pesar de haber oficializado su salida del organismo siguiendo la línea de Estados Unidos, el Gobierno argentino reconoció que mantiene cooperación técnica ante la emergencia. La OMS lidera actualmente el operativo para monitorear el brote y coordinar las evacuaciones médicas necesarias.

La organización centraliza las alertas y comparte la información genética del virus, funciones que resultan críticas en brotes que atraviesan fronteras en pocas horas. El operador Oceanwide Expeditions informó que un grupo de 30 pasajeros desembarcó el 24 de abril en la isla de Santa Elena.

Todo el contingente que pasó por el MV Hondius desde el 20 de marzo está siendo rastreado para garantizar el control sanitario. La evolución de este operativo y la respuesta diplomática de los países involucrados marcarán el futuro de la gestión de crisis sanitarias regionales con impacto global.