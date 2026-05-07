Hantavirus en crucero: la pareja que habría iniciado contagios recorrió provincias argentinas

El matrimonio de los Países Bajos que habría arrancado la cadena de contagios en el crucero MV Hondius, viajó por varias provincias de Argentina, Chile y Uruguay antes de abordar el buque.

Vale recordar que la pareja murió con dos semanas de diferencia. El hombre mientras viajaba en el crucero desde Ushuaia hasta las Islas Canarias; y la mujer, después de desembarcar y cuando esperaba un vuelo en Sudáfrica para regresar a su casa. Luego de los estudios, se confirmó que ambos fueron víctimas del hantavirus.

La hipótesis principal sobre el origen del brote apunta a que esta pareja contrajo la enfermedad en un avistaje de aves en la Patagonia, en un entorno donde pudo tener contacto con roedores portadores del virus. Se cree que fueron el caso 0 de la cadena de contagios que ya provocó otra muerte a bordo y varios infectados.

El itinerario

Antes de abordar el crucero, el matrimonio neerlandés viajó por Argentina. Se pudo confirmar que arribaron al país el 27 de noviembre del año pasado y viajaron en auto durante 40 días para luego cruzar a Chile el 7 de enero de este año.

Una vez allí, continuaron el recorrido por 24 días más. El itinerario incluye también el ingreso a la provincia de Neuquén el 31 de enero y una nueva visita a Chile 12 días más tarde. Luego cruzaron a Mendoza en donde iniciaron otro viaje en auto por 20 días atravesando varias provincias hasta llegar a Misiones.

Finalmente, el 13 de marzo, cruzaron por tierra a Uruguay y el 27 de marzo regresaron al país para dirigirse a Ushuaia, donde abordaron el crucero y salieron el 1° de abril, indica Clarín.

La expedición del MV Hondius llevaba a otras 150 personas y tenía que concluir, semanas después, del otro lado del Océano Atlántico en las Islas Canarias. Pasaron diez días hasta que el pasajero de neerlandés 70 años murió a bordo, tras sufrir un deterioro repentino en su salud al que en ese momento no se le pudo atribuir una causa clara.

Trece días después el cuerpo fue desembarcado acompañado por su esposa en la Isla Santa Elena, en el Atlántico Sur, para tramitar la repatriación a Países Bajos. La viuda viajó hasta Johannesburgo, Sudáfrica, pero al llegar al aeropuerto de esa ciudad se desplomó y falleció. Días después se confirmó que la mujer tenía hantavirus.

Con el correr de los días, un pasajero británico presentó síntomas compatibles con este virus a bordo del crucero. El 2 de mayo otro de nacionalidad alemana murió arriba del barco. Empezaron a surgir casos de contagio a bordo.

Las autoridades sanitarias de Sudáfrica y Suiza identificaron una cepa del virus que puede transmitirse de persona a persona en casos raros en tres casos. Se trata de la variante Andes, presente en América del Sur, la única cepa del hantavirus conocida hasta ahora que es transmisible de persona a persona y fue la causante del brote en Epuyén, Chubut, en 2018 que provocó 34 contagios y 11 muertes.

El Ministerio de Salud de la Nación informó en un comunicado que busca fortalecer la cooperación internacional con el envío de insumos a los países involucrados, y que está brindando asistencia técnica para el manejo clínico de los casos. A su vez, impulsa investigaciones con las autoridades sanitarias de Tierra del Fuego y otras jurisdicciones patagónicas para determinar el posible origen de los contagios.

También aclaró que Argentina enviará a laboratorios de España, Senegal, Sudáfrica, Países Bajos y el Reino Unido ARN del virus Andes, un "insumo fundamental para la detección del virus en personas, y placas de ELISA sensibilizadas con antígenos del virus Andes, para su uso en estudios serológicos orientados a la detección de anticuerpos específicos contra el virus en seros humanos", con el que se pueden realizar aproximadamente 2.500 determinaciones diagnósticas.

Hay equipos técnicos de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis) “Dr. Carlos Malbrán” que se van a trasladar a Ushuaia para realizar operativos de captura y análisis de roedores en áreas vinculadas al recorrido de los casos con el fin de detectar la posible presencia del virus en reservorios naturales.

"Cabe destacar que si bien no está confirmado que el contagio se haya realizado en Argentina y que Tierra del Fuego no ha reportado casos de hantavirus desde que se inició la notificación obligatoria del evento en 1996, estas acciones forman parte de la estrategia de vigilancia epidemiológica intensificada que se desarrolla en coordinación con las jurisdicciones, responsables de fortalecer la notificación y detección de casos en sus territorios", concluye el comunicado.

Cómo sigue el operativo en el MV Hondius

Hasta el momento hay cinco casos de hantavirus confirmados por pruebas de laboratorio y otros tres sospechosos. Entre los casos confirmados están la mujer neerlandesa de 69 años que falleció, un británico que está internado en Johannesburgo y otro pasajero que bajó del crucero en Isla Santa Elena y llegó a Suiza, donde está hospitalizado y fue diagnosticado con el virus.

A esos esos se sumó la confirmación de la OMS este miércoles que las pruebas en Senegal verificaron que dos de los evacuados -sospechados de haber contraído la enfermedad- estaban infectados con hantavirus.

El MV Hondius permanece todavía en las costas de Cabo Verde. Las autoridades de Países Bajos se preparan para recibir este miércoles a los tres pasajeros del crucero MV Hondius sospechosos de estar contagiados por el brote de hantavirus, entre ellos dos en estado grave, tras ser evacuados del buque y transportados en aviones ambulancia.

Se trata de un médico neerlandés de 41 años que trabajaba en el crucero, un británico de 56 y un alemán de 65 años, según informaron el Ministerio de Exteriores de Países Bajos y Oceanwide Expeditions, la operadora del crucero.

La compañía está ampliando la atención médica a bordo con la incorporación de dos especialistas en enfermedades infecciosas, que llegan este miércoles en avión desde los Países Bajos.

Por otro lado, la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza (OFSP) confirmó que un pasajero que viajó en la primera etapa del viaje -de Ushuaia a Santa Elena, del 1 al 24 de abril de 2026- dio positivo por hantavirus y ahora está siendo atendido en el Hospital Universitario de Zúrich.

El portavoz de la oficina de salud suiza, Simon Ming, declaró que no estaba claro cuándo o cómo el pasajero del MV Hondius viajó a Suiza y por cuántos otros países pudieron haber pasado.

Su esposa, que lo acompañaba, no presenta síntomas, pero se encuentra en autoaislamiento por precaución.