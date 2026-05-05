España recibirá al crucero con brote de hantavirus que partió de Argentina y dejó tres muertos

El crucero MV Hondius, donde se registró un brote de hantavirus con tres víctimas fatales, será recibido en España para avanzar con medidas sanitarias y una investigación epidemiológica. La confirmación fue realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que trabaja junto a las autoridades europeas para contener la situación.

El buque permanece actualmente en el océano Atlántico, frente a Cabo Verde, luego de que se detectaran casos entre los pasajeros y la tripulación. En ese contexto, se resolvió su traslado hacia las Islas Canarias.

Según explicó la directora de preparación y prevención de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove, el objetivo es realizar “una investigación completa, una desinfección total del barco y evaluar el riesgo para las personas a bordo”.

Sospechan transmisión entre personas

La OMS informó que el crucero cuenta con 147 personas entre pasajeros y tripulación, y que hasta el momento se identificaron siete casos: dos confirmados por laboratorio y cinco sospechosos.

Del total, tres personas fallecieron, una se encuentra en estado crítico internada en Sudáfrica y otras presentan síntomas leves.

Además, los especialistas indicaron que existe la posibilidad de transmisión interpersonal dentro del barco. “Creemos que podría haber habido contagio entre personas en contacto muy estrecho”, señalaron desde el organismo.

Crucero MV Hondius.

Cómo se originó el brote

De acuerdo con la información difundida, el primer caso correspondió a un pasajero de 70 años que desarrolló síntomas durante el viaje y falleció en la embarcación.

Posteriormente, su esposa también enfermó y murió tras ser trasladada a Johannesburgo. La tercera víctima se encontraría aún a bordo del crucero.

Los expertos consideran que la infección inicial pudo haberse producido antes del embarque, dado que el período de incubación del virus puede extenderse entre una y seis semanas.

Qué es el hantavirus y cuáles son los riesgos

El hantavirus es una enfermedad grave que se transmite principalmente por contacto con roedores infectados, a través de su saliva, orina o heces.

En algunos casos, como ocurre con ciertas variantes presentes en Sudamérica, puede existir transmisión entre personas, aunque no es el mecanismo más frecuente.

Los síntomas iniciales incluyen fiebre, dolores musculares, cefalea y malestar general. En etapas avanzadas, puede derivar en un cuadro respiratorio severo.