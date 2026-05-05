Cronograma: se retoma el pago de haberes en la administración pública entrerriana

Este martes continúa el cronograma de pagos en la administración pública entrerriana. Perciben sus haberes quienes cobran hasta 1.340.000 pesos.
Este martes se retoma el cronograma de pagos de haberes correspondientes al mes de abril para los activos y pasivos de la administración pública entrerriana. El mismo comenzó la semana pasada y finaliza el viernes 8 de mayo.
El pago se acredita de manera escalonada, de acuerdo con los tramos salariales establecidos.
El detalle del cronograma
Martes 5 de mayo: desde 1.160.001 hasta 1.340.000 pesos.
Miércoles 6 de mayo: desde 1.340.001 hasta 1.650.000 pesos.
Jueves 7 de mayo: desde 1.650.001 hasta 2.200.000 pesos.
Viernes 8 de mayo: más de 2.200.001 pesos.
Quienes perciben hasta 1.160.000 pesos tuvieron la acreditación el viernes 1 de mayo.