Cronograma: se retoma el pago de haberes en la administración pública entrerriana

5 de Mayo de 2026

Se retoma el pago de haberes en la provincia

Este martes se retoma el cronograma de pagos de haberes correspondientes al mes de abril para los activos y pasivos de la administración pública entrerriana. El mismo comenzó la semana pasada y finaliza el viernes 8 de mayo.

El pago se acredita de manera escalonada, de acuerdo con los tramos salariales establecidos.

El detalle del cronograma

Martes 5 de mayo: desde 1.160.001 hasta 1.340.000 pesos.

Miércoles 6 de mayo: desde 1.340.001 hasta 1.650.000 pesos.

Jueves 7 de mayo: desde 1.650.001 hasta 2.200.000 pesos.

Viernes 8 de mayo: más de 2.200.001 pesos.

Quienes perciben hasta 1.160.000 pesos tuvieron la acreditación el viernes 1 de mayo.