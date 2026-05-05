 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Cronograma: se retoma el pago de haberes en la administración pública entrerriana

Este martes continúa el cronograma de pagos en la administración pública entrerriana. Perciben sus haberes quienes cobran hasta 1.340.000 pesos.

5 de Mayo de 2026
Se retoma el pago de haberes en la provincia
Se retoma el pago de haberes en la provincia

Este martes continúa el cronograma de pagos en la administración pública entrerriana. Perciben sus haberes quienes cobran hasta 1.340.000 pesos.

Este martes se retoma el cronograma de pagos de haberes correspondientes al mes de abril para los activos y pasivos de la administración pública entrerriana. El mismo comenzó la semana pasada y finaliza el viernes 8 de mayo.

 

El pago se acredita de manera escalonada, de acuerdo con los tramos salariales establecidos.

 

El detalle del cronograma

Martes 5 de mayo: desde 1.160.001 hasta 1.340.000 pesos.

Miércoles 6 de mayo: desde 1.340.001 hasta 1.650.000 pesos.

Jueves 7 de mayo: desde 1.650.001 hasta 2.200.000 pesos.

Viernes 8 de mayo: más de 2.200.001 pesos.

 

Quienes perciben hasta 1.160.000 pesos tuvieron la acreditación el viernes 1 de mayo.

 

Temas:

cronograma de pagos administración pública provincial Haberes
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso