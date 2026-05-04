Cazas F-16: pilotos extranjeros operarán hasta 2027 y Argentina acelera su llegada

Los Cazas F-16 adquiridos por Argentina continúan avanzando en su proceso de incorporación operativa, aunque con un esquema gradual que prevé la participación de pilotos extranjeros hasta mediados de 2027. Según fuentes de la Fuerza Aérea Argentina (FAA), las tripulaciones nacionales aún se encuentran en etapa de formación intensiva con instructores de Estados Unidos, Canadá y Dinamarca.

El plan de modernización contempla la llegada de una nueva tanda de seis aeronaves provenientes de Dinamarca, tras una inversión cercana a los 300 millones de dólares. El objetivo del Gobierno es adelantar su arribo, inicialmente previsto para fin de año, en al menos un trimestre, como parte de una estrategia para acelerar la puesta en servicio del sistema de armas.

En paralelo, los aviones ya comenzaron a operar en vuelos de prueba en territorio argentino, particularmente en el Área Material Río Cuarto, en Córdoba, donde se realizan evaluaciones técnicas y entrenamientos iniciales bajo supervisión internacional.

Entrenamiento internacional y transición operativa

El proceso de capacitación de pilotos argentinos se desarrolla tanto en el país como en centros de instrucción en el exterior. De acuerdo con autoridades de la FAA, los primeros pilotos completamente formados estarán listos recién a mediados de 2026, aunque el control operativo total de los F-16 no se alcanzaría hasta 2027.

El jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Gustavo Javier Valverde, destacó que operar estas aeronaves de cuarta generación implica un desafío significativo debido a la complejidad de sus sistemas. “Estamos en pleno proceso de adiestramiento”, afirmó, subrayando la cooperación con instructores extranjeros.

Foto: Archivo Elonce.

La empresa canadiense Top Aces también participa en la formación de tripulaciones, aportando experiencia en simulación y entrenamiento avanzado, en el marco de un contrato que ha sido objeto de debate dentro del ámbito político y militar.

Reabastecimiento en vuelo y expansión de capacidades

En paralelo a la incorporación de los Cazas F-16, la Fuerza Aérea Argentina negocia la compra de dos aviones reabastecedores Boeing KC-135 Stratotanker, fundamentales para ampliar el alcance operativo de la flota. Estas aeronaves permitirían sostener misiones de largo alcance y mejorar la interoperabilidad del sistema.

Además, se evalúa la incorporación de aviones de transporte Embraer ERJ-140, con el objetivo de fortalecer la logística aérea militar. Según fuentes oficiales, estas adquisiciones forman parte de un plan integral de modernización de la aviación militar argentina, señaló Iprofesional.

Foto: Archivo Elonce.

Infraestructura, base operativa y proyección a futuro

El despliegue de los Cazas F-16 también requiere una actualización de la infraestructura local. En este sentido, la base de Tandil se perfila como uno de los centros neurálgicos del sistema, tras la inauguración del Centro de Instrucción y Capacitación en Mantenimiento de Aeronaves F-16 (CICMA).

Desde allí se proyecta consolidar la capacidad técnica y operativa del sistema de armas, una vez que finalice la etapa inicial de entrenamiento. La estrategia apunta a que Argentina alcance autonomía progresiva en el mantenimiento y operación de estas aeronaves, consolidando así uno de los programas de modernización militar más relevantes de las últimas décadas.