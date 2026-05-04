Fuerte debate por el Volcadero municipal de Paraná: vecinos reclaman soluciones sanitarias y ambientales

El conflicto por el Volcadero municipal de Paraná sumó un nuevo capítulo tras una Asamblea Ciudadana Vecinalista marcada por fuertes posturas y preocupación creciente por el impacto sanitario y ambiental. Vecinos, referentes sociales y ambientalistas debatieron sobre el posible traslado del basural y las consecuencias que genera en la población.

Durante el encuentro, del que participaron Daniel Verzeñassi, Nora Mián y Clelia Zapata, se abordó la situación del predio actual y las versiones sobre su eventual traslado hacia la zona de Oro Verde, lo que generó inquietud en habitantes de distintos sectores.

“Tenemos mucha gente que vino de Oro Verde y de la zona de kilómetro 5 y medio por la noticia de que el basural iba a ser trasladado”, explicaron durante la reunión, en referencia a un acuerdo firmado el 22 de diciembre entre intendentes del área metropolitana.

Salud, humo y reclamos históricos

Uno de los ejes centrales del debate sobre el Volcadero municipal de Paraná fue el impacto del humo en la salud. Desde el Foro Ecologista recordaron un reclamo iniciado hace casi dos décadas.

“Ellos nunca tuvieron la intención de pedir un traslado, simplemente de que se controle el humo del basural por todas las cosas que ocasiona”, señalaron.

En ese sentido, detallaron las consecuencias: “El humo genera alergias, problemas respiratorios, pero también otras problemáticas como el cáncer, el daño genético y pulmonar. Hay una diversidad de gases que afectan incluso el metabolismo, como problemas de tiroides y hormonales”.

Además, indicaron que ese planteo judicial tuvo recientemente una respuesta favorable vinculada al control de las emisiones, lo que reavivó el debate actual.

Regionalización de residuos y diferencias políticas

Otro punto de discusión en torno al Volcadero municipal de Paraná fue la propuesta de regionalización de la basura, impulsada por varios municipios.

“Lo común es que se está hablando de que cada localidad se haga cargo de su basura”, expresaron.

Sin embargo, advirtió: “El Foro Ecologista dice que no están de acuerdo con la regionalización de la basura, de que firmaron ocho localidades. Entendemos el área metropolitana, pero han agregado una cantidad de localidades donde no tiene sentido”.

Educación ambiental y falta de control

Los vecinos coincidieron en que el problema del Volcadero municipal de Paraná no comienza en el predio, sino en la falta de políticas sostenidas de educación ambiental.

“El tema de la basura empieza antes, con la educación y la separación en origen”, remarcaron.

También señalaron dificultades en la implementación: “Se ha intentado muchas veces la separación, pero no hay continuidad. Los contenedores tienen cualquier tipo de residuo porque la gente no tiene conciencia y tampoco hay sanciones”.

Desde la experiencia educativa, recordaron: “Hemos hecho murgas cantando sobre el humo del basural. El humo nos llega a los ojos, pero no nos nubla el corazón”.

Un debate abierto y nuevas instancias de participación

La asamblea dejó en claro que el futuro del volcadero sigue abierto y requiere mayor articulación entre municipios y la comunidad.

Vecinos debaten las alternativas del traslado del "volcadero"

“Tienen que asumir un nivel de compromiso que no sea nada más por el miedo a que se cambie el basural, sino ser protagonistas del cambio”, señalaron.

Finalmente, confirmaron que el debate continuará en nuevas reuniones: “La asamblea está abierta a las ideas que llevemos. Esta semana vamos a seguir dialogando sobre el tema”.

Mientras tanto, el reclamo central se mantiene firme: avanzar en soluciones que prioricen la salud de los vecinos y una gestión ambiental sostenible para toda la región.