Foro Ecologista Paraná rechazó la regionalización de la gestión de residuos: “Es un drama ambiental”

En el marco del reclamo ambiental para que se cumpla la sentencia judicial que ordenó sanear y trasladar el Volcadero Municipal, el Foro Ecologista Paraná exigió “políticas serias para terminar con las quemas y el humo” que proviene del basural a cielo abierto, advirtieron que la quema de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) atenta gravemente contra la salud de la población y se opusieron a lo que dieron en llamar “la regionalización de la basura”.

Se recordará que el gobernador Rogelio Frigerio se reunió a los intendentes del Área Metropolitana que integran el Consorcio Interjurisdiccional Regional Mancomunidad Parque Ambiental del Gran Paraná, para tratar lo que será un eventual Parque Ambiental cuya ubicación aún no está definida.

La referente ambiental Daniela Verzeñassi explicó a Elonce que la problemática se remonta a un amparo presentado por el Foro Ecologista Paraná en 2007 por la contaminación generada en el predio ubicado en barrio San Martín. “La salud de la población sigue afectada por la presencia de humos que nos siguen enfermando en la ciudad”, sostuvo.

Pedido judicial y falta de avances

En este marco, el Foro Ecologista Paraná se presentó ante la jueza de Familia N° 5, Yanina Yzet, quien solicitó informes al Municipio y a la Provincia sobre los avances en el cumplimiento de la sentencia judicial vinculada al saneamiento y traslado del Volcadero Municipal, un plan de control de los focos de basura y un programa de gestión de residuos sólidos urbanos.

Según indicó Verzeñassi, la instancia de diálogo desarrollada en la Defensoría del Pueblo no logró avances concretos. “No es que no creamos en el diálogo, pero no ha logrado satisfacer mejoras en la causa”, remarcó.

El pedido de informes de la jueza apuntaba a conocer qué medidas se adoptaron en relación al plan de gestión de residuos, el control de focos de incendios en el basural a cielo abierto y el saneamiento del predio ubicado en barrio San Martín, aspectos incluidos en el fallo judicial.

Rechazo a la regionalización de la basura

La organización ambiental cuestionó la propuesta de conformar un Consorcio del Gran Paraná para trasladar los residuos fuera de la ciudad. La iniciativa, que incluye a los municipios de Paraná Oro Verde, Colonia Avellaneda, San Benito, Sauce Montrull y Colonia Ensayo, generó rechazo en la comunidad de Oro Verde debido a que el eventual Parque Ambiental podría ubicarse en un predio del Ejército.

Desde el Foro señalaron que “cada localidad debe hacerse cargo del tratamiento de sus propios residuos” y advirtieron que trasladar el problema a otro territorio no representa una solución de fondo.

Además, alertaron sobre el impacto ambiental y económico que implicaría el transporte de grandes volúmenes de basura, con mayor emisión de gases contaminantes.

Falta de políticas sostenidas

Verzeñassi remarcó que la ausencia de un programa integral de tratamiento de residuos agrava la situación. En ese sentido, sostuvo que una correcta separación domiciliaria permitiría reducir significativamente el volumen de desechos.

“Si se separaran los residuos orgánicos, se podría disminuir alrededor del 50% del volumen que llega al destino final”, explicó.

También señaló que el problema del Volcadero Municipal afecta a las familias de barrio San Martín que habitan la zona desde hace más de 50 años y requieren una solución estructural.

Daniela Verzeñassi, Foro Ecologista Paraná (foto Elonce)

Reclamo por un plan integral de gestión de residuos

El Foro insistió en la necesidad de implementar políticas públicas sostenidas que incluyan educación ambiental y separación en origen para lograr una reducción de residuos.

Asimismo, reclamaron la asignación de presupuesto municipal para avanzar en un programa serio de gestión, en línea con lo ordenado por la Justicia de Paraná.

Mientras tanto, anticiparon que continuarán participando en una instancia de debate prevista para este miércoles en Oro Verde y acompañando a comunidades que rechazan la instalación de nuevos predios para residuos.

“Es un drama ambiental, y un problema complejo, pero hay que abordarlo y por lo pronto tiene que aparecer un presupuesto y un plan serio de parte del municipio de Paraná”, insistió Verzeñassi.

La problemática del Volcadero Municipal volvió a instalarse en la agenda pública como un conflicto ambiental, sanitario y social que, según señalaron desde la organización, continúa sin resolverse tras más de una década de reclamos.