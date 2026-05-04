Búsqueda de trabajo en Paraná: cientos de personas se presentaron a una convocatoria laboral

REDACCIÓN ELONCE
Una empresa de seguridad recibió currículums en Paraná y convocó a decenas de postulantes. Testimonios reflejaron la dificultad para acceder a un empleo y la necesidad de mejorar ingresos.
Búsqueda de trabajo en Paraná .
Una numerosa cantidad de personas se congregó este lunes por la mañana en la esquina de calles Uruguay y La Rioja de la ciudad de Paraná para presentar su currículum en una convocatoria laboral impulsada por una empresa de seguridad privada. En el lugar se observó una extensa fila de postulantes en busca de una oportunidad de trabajo ante la convocatoria para incorporar vigiladores al equipo.
“Buscamos personas responsables, comprometidas y con vocación por la seguridad, que deseen formar parte de una empresa en constante crecimiento”, indicaba la empresa.
Según pudo saber Elonce, la firma con base en Buenos Aires, se instaló en la capital entrerriana con el objetivo de conformar una base de datos para futuras incorporaciones. En esta etapa, se estimó la posibilidad de sumar alrededor de 50 trabajadores. Sobre los requisitos figuraba no poseer antecedentes penales; mientras que no había exigencias en cuanto a contar con estudios secundarios completos; ni se establecieron límites de edad o género.
La cantidad de aspirantes reflejó la situación actual del mercado laboral, con personas de distintas edades que se acercaron con la expectativa de acceder a un puesto o mejorar sus condiciones laborales actuales.
Testimonios de quienes buscan trabajo
Entre los postulantes, uno de los entrevistados explicó a Elonce que se encontraba en actividad, pero igualmente decidió acercarse en busca de mejores oportunidades. Relató que se enteró de la convocatoria a través de redes sociales y señaló que, si bien tenía un empleo, aspiraba a progresar. “Actualmente estoy trabajando en un negocio, pero bueno, trato de buscar más”, expresó.
Además, describió su experiencia reciente en el mercado laboral: “Me quedé sin trabajo hace tres meses y por suerte un vecino del barrio me ofreció trabajar en un negocio hasta que pueda encontrar algo más”.
En ese contexto, remarcó las dificultades para conseguir empleo en la actualidad. “En Paraná está complicado, pero bueno, hay que buscarla igual. Hay que salir a buscar, no hay que quedarse”, sostuvo.
La realidad de los jóvenes desocupados
Otro de los jóvenes entrevistados, de 23 años, contó que había perdido su trabajo a comienzos de año y que desde entonces se encontraba en búsqueda activa. “Me quedé sin trabajo en enero y ahora estoy buscando”, relató.
Consultado sobre su situación actual, reconoció que el escenario laboral presenta obstáculos. “Creo que la situación está difícil para todo el mundo, pero hay que salir, buscar y probar”, afirmó.
El joven indicó además que contaba con estudios secundarios completos.
La convocatoria también dejó en evidencia una tendencia creciente: no solo acudieron personas desempleadas, sino también trabajadores que ya cuentan con un ingreso, pero buscan alternativas para mejorar su situación económica. Elonce.com