El Gobierno lanzó beneficios para incentivar el empleo formal en el sector privado

El Ejecutivo nacional avanzó con la reglamentación de un régimen que busca promover el empleo registrado en el sector privado mediante la reducción de contribuciones patronales durante cuatro años.
El Gobierno nacional reglamentó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral mediante el Decreto 315/2026, con el objetivo de fomentar el empleo registrado en el sector privado a través de beneficios fiscales para los empleadores. La medida establece una reducción en las contribuciones patronales durante los primeros 48 meses de cada nueva contratación.
La normativa, publicada este lunes en el Boletín Oficial, apunta a incorporar trabajadores que no contaban con empleo formal previo o que se encontraban desempleados, incluyendo monotributistas y personas que habían trabajado en el sector público. Según se indica, el régimen busca ampliar la base de empleo registrado y reducir la informalidad laboral.
En ese marco, se definió que las nuevas incorporaciones alcanzadas por el beneficio serán aquellas registradas entre el 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027, período durante el cual los empleadores podrán acceder a las ventajas previstas.
Reducción de cargas y condiciones
Uno de los puntos centrales del decreto es la reducción de las alícuotas de contribuciones patronales, que se aplicarán durante los primeros cuatro años desde el inicio de la relación laboral. Esta medida busca aliviar los costos laborales y estimular nuevas contrataciones en el sector privado.
Además, el esquema prevé que empleadores que se hayan registrado recientemente puedan incluir hasta el 80% de su nómina bajo este régimen, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la ley.
El decreto también aclara que los trabajadores podrán mantener ingresos provenientes de otras actividades económicas sin que ello afecte los beneficios otorgados al empleador, lo que amplía el alcance del programa.
Control, límites y articulación
La normativa establece que el incumplimiento de las condiciones previstas implicará la pérdida automática de los beneficios, incluyendo la obligación de recomponer las contribuciones no abonadas con intereses y sanciones correspondientes.
Asimismo, se dispone que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sea la encargada de implementar los mecanismos de control y liquidación, mientras que la Secretaría de Trabajo podrá dictar normas complementarias para garantizar la aplicación del régimen.
Por otro lado, el decreto prevé la articulación con programas sociales y laborales, a través del intercambio de información entre organismos, con el fin de facilitar la transición hacia el empleo formal sin perder beneficios vigentes.
Objetivo: reducir la informalidad
El Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral se enmarca en la Ley de Modernización Laboral N° 27.802 y apunta a revertir los altos niveles de empleo no registrado en el país.
Desde el Ejecutivo señalaron que la medida busca generar condiciones más favorables para la contratación, al tiempo que brinda mayor previsibilidad a los empleadores respecto de los costos laborales.
El régimen entra en vigencia con su publicación y su implementación será clave para evaluar el impacto en el mercado laboral en los próximos meses.