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Inter campeón de la Serie A: Lautaro Martínez lideró el 21° Scudetto y va por otro título en diez días

El equipo de Milán se consagró tras vencer a Parma y sacó una ventaja decisiva. El argentino fue clave en la campaña y ya apunta a una nueva final.

3 de Mayo de 2026
Es el octavo título de Martínez con el club desde su llegada en 2018
Es el octavo título de Martínez con el club desde su llegada en 2018 Foto: Marco Bertorello | AFP

El equipo de Milán se consagró tras vencer a Parma y sacó una ventaja decisiva. El argentino fue clave en la campaña y ya apunta a una nueva final.

Inter de Milán se consagró campeón de la Serie A tras vencer 2-0 a Parma en el estadio Giuseppe Meazza y alcanzar su 21° Scudetto, tres fechas antes del final del torneo.

El equipo dirigido por Cristian Chivu selló el título con autoridad y una amplia ventaja sobre sus perseguidores, luego de una temporada en la que mostró solidez y regularidad.

Foto: Luca Bruno - AP
Foto: Luca Bruno - AP

El argentino Lautaro Martínez volvió a ser determinante: ingresó en el segundo tiempo y asistió a Henrikh Mkhitaryan en el segundo gol que aseguró la victoria. El primer tanto lo había marcado Marcus Thuram.

Con este logro, Inter alcanzó los 82 puntos y se despegó de Napoli, que quedó como escolta. El título representa una revancha tras la temporada anterior, cuando el conjunto napolitano se había quedado con el campeonato por una mínima diferencia.

Para Lautaro Martínez, capitán del equipo, se trata de su octavo título con el club desde su llegada en 2018, consolidándose como uno de los referentes del plantel y figura clave en la conquista.

Foto: Stefano Rellandini | AFP
Foto: Stefano Rellandini | AFP

 

El conjunto italiano no tendrá demasiado tiempo para festejar: el próximo 13 de mayo disputará la final de la Copa Italia ante Lazio, con la posibilidad de sumar un nuevo trofeo y cerrar una temporada consagratoria.

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