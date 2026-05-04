El próximo desafío de Franco Colapinto en la Fórmula 1 ya tiene fecha confirmada

El argentino Franco Colapinto atraviesa un momento destacado en la Fórmula 1 y ya tiene definida su próxima participación en el calendario, luego de un sólido desempeño en el Gran Premio de Miami. Allí, el piloto pilarense logró finalizar en el séptimo puesto y sumar puntos importantes para su equipo, en una actuación que volvió a ubicarlo entre los diez mejores de la competencia.

Tras esa presentación en Estados Unidos, el corredor ya se enfoca en su siguiente compromiso dentro de la categoría. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la próxima carrera será el Gran Premio de Canadá, que se disputará entre el 22 y el 24 de mayo en el circuito Gilles-Villeneuve de Montreal.

El resultado conseguido en Miami representó uno de los mejores fines de semana desde su llegada a la máxima categoría, ya que igualó su mejor registro histórico en la Fórmula 1 y aportó unidades importantes para Alpine.

Un rendimiento que marca su evolución

Durante la competencia en el circuito estadounidense, el desempeño fue consistente y competitivo, con una estrategia que le permitió sostenerse dentro del grupo de puntos. Esa regularidad resultó clave para capitalizar las oportunidades que se presentaron en carrera.

El rendimiento también fue valorado dentro del equipo Alpine, especialmente en comparación con lo ocurrido en el otro lado del box. Pierre Gasly, su compañero, no pudo completar la prueba tras un accidente, lo que dejó al argentino como el único representante de la escudería en la zona de puntos.

Franco Colapinto.

Este escenario refuerza el proceso de adaptación que viene atravesando en la Fórmula 1, donde continúa sumando experiencia frente a pilotos con mayor recorrido en la categoría.

Canadá, el próximo desafío en el calendario

Luego del paso por Miami, la Fórmula 1 tendrá una breve pausa antes de retomar la actividad con el Gran Premio de Canadá. La competencia en Montreal será una nueva oportunidad para sostener el nivel mostrado en su última presentación.

El circuito Gilles-Villeneuve presenta características distintas, con sectores de alta velocidad y exigencia técnica, lo que demandará una rápida adaptación por parte del piloto argentino.

De esta manera, Franco Colapinto afrontará una nueva carrera en la temporada con el objetivo de consolidar su crecimiento dentro de la categoría y continuar sumando puntos en la Fórmula 1.