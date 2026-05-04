Suspendieron el paro del Correo Argentino tras acuerdo por despidos

El gremio levantó la medida tras lograr la reincorporación de empleados despedidos; continúa el reclamo por salarios y el conflicto permanece en estado de alerta.
Tras una serie de negociaciones de último momento, el sindicato que nuclea a los trabajadores del Correo Argentino confirmó la suspensión del paro nacional que estaba previsto para el lunes 4 y martes 5 de mayo por los despidos de trabajadores.
La decisión se informó luego de que la patronal aceptara una de las demandas más urgentes de la organización gremial: la restitución de los empleados cesanteados en los últimos días.
La tregua se alcanzó tras una reunión clave mantenida el pasado jueves entre los representantes de la compañía y la Federación que agrupa a las diversas seccionales del país.
El punto de inflexión fue el compromiso de la empresa de dar marcha atrás con los despidos que habían puesto en alerta a todo el sector postal.
Correo Argentino: telegramas, despidos y tensión
La crisis estalló cuando el gremio denunció una ola de despidos que alcanzó a cerca de 400 trabajadores en todo el territorio argentino.
Los representantes de los trabajadores calificaron estas medidas como "arbitrarias", denunciando que se produjeron en un clima de hostilidad laboral y sin causas justificadas que respaldaran la desvinculación del personal.
Más allá de la estabilidad laboral, el reclamo gremial pone el foco en la crítica situación salarial. El sueldo promedio de un empleado del sector ronda actualmente los 700 mil pesos, una cifra que consideran insuficiente frente al costo de vida actual.
Actualmente, los aumentos se definen de manera unilateral por parte de la empresa, lo que anula la capacidad de negociación colectiva.
Uno de los aspectos más preocupantes de este conflicto es el cierre de sucursales en pequeñas localidades del interior. Esta situación no solo afecta a los empleados, sino que deja a comunidades enteras sin un servicio esencial.
La falta de atención operativa obliga a los vecinos a recorrer decenas de kilómetros hacia ciudades más grandes para poder retirar encomiendas, enviar correspondencia o realizar trámites que antes resolvían en su localidad.
A pesar de que la suspensión de la medida de fuerza trae alivio inmediato para el normal funcionamiento de las entregas y trámites, el conflicto no está cerrado. El sindicato hizo un llamado abierto a vecinos, intendentes y dirigentes locales para involucrarse en la defensa del correo. Consideran que la continuidad de cada oficina es una herramienta de soberanía y comunicación para los pueblos del interior.
De cara al futuro, el gremio adelantó que se mantendrán en estado de alerta permanente. Los ejes de la lucha continuarán siendo la mejora de las condiciones salariales, la incorporación de personal necesario para cubrir las vacantes y, por sobre todo, las garantías de que no se produzcan nuevos recortes que pongan en riesgo la prestación del servicio en todo el país. Por ahora, el diálogo ha logrado frenar la parálisis, pero la solución definitiva depende del cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa.