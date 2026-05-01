Franco Colapinto y Maia Reficco protagonizaron un romántico beso tras el Sprint del GP de Miami

Franco Colapinto vivió una jornada especial en el Gran Premio de Miami, no solo por su destacada actuación en la clasificación del Sprint, sino también por el emotivo momento que protagonizó junto a su pareja, Maia Reficco.

Tras finalizar su participación en pista, el joven piloto de Alpine se reencontró con la actriz en el paddock, donde ambos se fundieron en un abrazo y compartieron un beso que rápidamente se viralizó en redes sociales. La escena fue parte de un video difundido por el equipo, que buscó destacar el presente del argentino.

Colapinto logró meterse en la Q3 y largará desde el octavo lugar en la carrera Sprint, consolidando una actuación que fue celebrada tanto por su equipo como por los fanáticos, muchos de ellos argentinos, que se hicieron sentir en el circuito.

El apoyo del equipo

El video también mostró el respaldo de su entorno cercano, incluyendo a su mánager y a los seguidores que lo acompañan en cada carrera, reforzando la idea de un piloto en crecimiento, con confianza y apoyo.

Luego de la clasificación, el propio Colapinto destacó el rendimiento del equipo y valoró el trabajo realizado: aseguró que el receso previo les permitió volver “más fuertes” y mostró orgullo por haber alcanzado nuevamente la Q3.

El momento romántico con Reficco terminó de coronar una jornada positiva para el piloto argentino, combinando éxito deportivo y estabilidad personal en uno de los fines de semana más importantes del calendario.

Una gran clasificación para la carrera sprint

Para Franco Colapinto, la clasificación sprint en Miami marcó un punto alto en su temporada de Fórmula 1, luego de lograr su mejor resultado desde su llegada a Alpine F1 Team. El piloto argentino se metió por primera vez en la última instancia de clasificación y largará desde el octavo puesto en la carrera Sprint del Gran Premio de Miami.

Colapinto registró un tiempo de 1:29.320 en la última tanda, superando a su compañero de equipo Pierre Gasly, quien quedó décimo con 1:29.474. La diferencia entre ambos pilotos reflejó el gran nivel del argentino en una jornada clave para su proyección dentro de la categoría.

La competencia sprint se disputará en el circuito urbano de Miami, con un total de 19 vueltas, y representa una oportunidad importante para sumar puntos en un formato más corto e intenso dentro del calendario de la Fórmula 1.

El mejor resultado de Colapinto en la F1

Este octavo puesto representa la mejor clasificación de Colapinto desde su debut en la Máxima. Hasta ahora, su mejor registro había sido un noveno lugar en Azerbaiyán 2024 cuando competía para Williams.

El desempeño en Miami lo acerca a un récord histórico para pilotos argentinos en la categoría, quedando cerca de igualar la sexta posición lograda por Carlos Reutemann en el Gran Premio de Brasil de 1982.