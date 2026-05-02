Pronostican un sábado con descenso térmico en Entre Ríos y llegada de aire frío

El tiempo en Paraná para este sábado estará marcado por un cambio de condiciones, con la llegada de aire más frío que provocará un descenso de las temperaturas en toda la región.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada comenzará con cielo parcialmente nublado y temperaturas bajas, con mínimas que rondarán los 10°C en las primeras horas del día. El ambiente será fresco, con vientos leves que acompañarán el ingreso de aire frío.

Durante la tarde, la temperatura tendrá una leve recuperación, alcanzando máximas cercanas a los 20°C, aunque sin llegar a los valores cálidos de días anteriores. El cielo se mantendrá con nubosidad variable y sin probabilidad significativa de lluvias.

Hacia la noche, el termómetro volverá a descender, consolidando un escenario más típico del otoño, con condiciones estables y ambiente fresco en la capital entrerriana.

Ingreso de aire frío al Centro del país durante el fin de semana

A partir del sábado, el escenario cambiará por completo. Tras el paso del frente, ingresará una masa de aire frío desde el sudoeste que provocará un fuerte descenso térmico en el centro y sur del país, con heladas extendidas sobre la Patagonia y proyección hacia el sur de Buenos Aires y La Pampa. Será una transición meteorológica abrupta, con impacto directo en la actividad agropecuaria y en la vida cotidiana del centro y norte argentino.

En la región pampeana y el centro del país, los valores mínimos podrían ubicarse entre los 0°C y 4°C, con condiciones propicias para la formación de heladas.

Además, se espera que las lluvias se desplacen hacia el norte del país, afectando principalmente a provincias como Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. En tanto, el centro del país, incluida Entre Ríos, quedará sin precipitaciones pero con un marcado descenso térmico.

Durante el domingo, el escenario se mantendrá frío y estable. Las lluvias se retirarán del norte, quedando solo algunas precipitaciones aisladas, mientras que el aire frío persistirá sobre el centro del país. Las mínimas en la región pampeana oscilarán entre 1°C y 5°C, con máximas moderadas que no lograrán recuperarse

plenamente.