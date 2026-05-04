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Sociedad Control vial en rutas argentinas

Manejaba alcoholizado y aseguró: “Estoy consciente y con mis cinco sentidos”

Un conductor fue interceptado durante un operativo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial con 1,76 gramos de alcohol en sangre. Le retuvieron el vehículo y la licencia, y deberá afrontar una multa millonaria. VIDEO

4 de Mayo de 2026
Manejaba alcoholizado en Neuquén
Manejaba alcoholizado en Neuquén Foto: ANSV

Un conductor fue interceptado durante un operativo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial con 1,76 gramos de alcohol en sangre. Le retuvieron el vehículo y la licencia, y deberá afrontar una multa millonaria. VIDEO

Un conductor de 47 años fue interceptado en la provincia de Neuquén mientras circulaba en estado de ebriedad por la Ruta Provincial 7. El hecho ocurrió durante un operativo de control vehicular llevado adelante por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que detectó que el hombre presentaba 1,76 gramos de alcohol en sangre.

 

Al ser consultado por la situación, el conductor reconoció su accionar: “Me equivoqué, no debí hacer estas cosas”. Sin embargo, intentó justificar su conducta al afirmar: “Estoy consciente, tengo mis cinco sentidos y estoy bien”.

Tras constatar la infracción, las autoridades procedieron a la retención del vehículo y de la licencia de conducir. Además, el infractor deberá afrontar una multa económica que podría alcanzar los 7.200.000 pesos, según la normativa vigente.

 

Riesgos del alcohol al volante

 

Desde organismos de seguridad vial reiteraron que el consumo de alcohol al conducir afecta significativamente las capacidades del conductor. Entre las principales consecuencias se encuentran la disminución del discernimiento, el enlentecimiento de los reflejos, la reducción de la atención y la pérdida de agudeza visual.

 

Asimismo, advirtieron que el alcohol puede generar una falsa sensación de seguridad y desinhibición, factores que incrementan el riesgo de provocar siniestros viales.

 

En ese marco, la Agencia Nacional de Seguridad Vial mantiene operativos de control en rutas de todo el país, con el objetivo de reducir la siniestralidad y promover una conducción responsable.

Temas:

seguridad vial control vehicular alcohol al volante
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