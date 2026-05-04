Dramático relato de testigo del trágico accidente en ruta 12: “Me le tiré encima para apagar las llamas”

En la madrugada de este lunes se registró un choque fatal en el kilómetro 327 de la ruta nacional 12, cerca de Nogoyá que dejó como saldo un hombre de 58 años fallecido. El mismo era oriundo de Funes, provincia de Santa Fe.

Un transportista que circulaba detrás del camión involucrado habló con Elonce y brindó un crudo relato de lo sucedido y de los intentos por asistir a la persona herida.

Agustín Martínez contó que él y su compañero circulaban a unos 600 metros del vehículo de mayor porte, con destino hacia Concepción del Uruguay, cuando observaron la secuencia del impacto.

“Íbamos atrás del camión, vimos la moto atravesándose y la explosión. Para mí se ha dormido el conductor (del motovehículo)”, relató Martínez sobre los primeros instantes del hecho.

“Me le tiré encima para apagar las llamas”

El transportista explicó que al llegar al lugar descendió de inmediato para intentar auxiliar a la víctima, quien estaba envuelta en llamas. “Me bajé con el camión en marcha todavía, me saqué la campera y me le tiré encima. Lo arrastré para sacarlo de abajo de la moto y apagué las llamas que tenía porque estaba todo rociado con nafta”, describió.

Según su relato, la persona aún presentaba signos vitales en ese momento: “Lo llevamos a la banquina, estaba vivo todavía, pobre hombre. Le dio un primer suspiro y después ya quedó pobrecito”.

El testigo detalló además la violencia del impacto y mencionó que “de donde fue el golpe a donde quedó el cuerpo había unos 50 metros más o menos. Fue muy de frente el golpe”.

Hipótesis sobre el origen del accidente

Consultado sobre las posibles causas del siniestro, Martínez consideró que el conductor del rodado menor podría haberse quedado dormido “porque el camión iba derechito, nosotros íbamos atrás”, sostuvo.

También relató el momento posterior al choque y la reacción del camionero: “El conductor dijo ‘se me atravesó, se me atravesó’, le digo, quedate tranquilo, vos no hiciste nada malo, estábamos viendo cómo fue”.

En cuanto al estado del vehículo menor, indicó: “Se incendió por completo, está muy destruido la parte frontal. Me preocupé más por el hombre, por alejarlo de la moto, porque se prendió fuego enseguida, había mucha nafta derramada”.

Martínez describió que tras el impacto el camionero “estaba muy angustiado, en shock, no sabía qué hacer”, expresó.

Además, señaló que fueron varios los testigos que dieron aviso a las autoridades.

Sobre los últimos momentos de la víctima, el transportista recordó: “Cuando lo di vuelta, respiró un par de veces y yo me quedé con ese momento”.

Finalmente indicó que a pesar de ser transportista desde hace muchos años y “se ve de todo, uno no se acostumbra a los accidentes. Jamás te vas a acostumbrar a las cosas feas”. Elonce.com