Denunciaron a enfermeros y padres por falsificar carnet de vacunación para cobrar planes sociales

Un fiscal de Mendoza analiza una presunta maniobra con certificados falsos de vacunación. Apuntan a enfermeros y familias que habrían pagado para evitar sanciones y mantener beneficios estatales.
Un fiscal penal de Mendoza investiga una presunta maniobra con carnets de vacunación truchos que habría sido utilizada por familias para continuar cobrando planes sociales y evitar sanciones por incumplir el calendario oficial. El caso se originó tras la denuncia de un pediatra que detectó irregularidades en los registros de sus pacientes.
La causa es llevada adelante por el fiscal Juan Gabriel Ticheli, quien tomará declaración testimonial a profesionales de la salud que advirtieron el intento de fraude. La sospecha recae sobre dos enfermeros y un grupo de padres de San Rafael y el Valle de Uco, quienes habrían abonado por certificados falsos que indicaban que sus hijos estaban vacunados.
Según la investigación, los registros indicaban que los niños habían recibido las dosis correspondientes en centros de salud de Las Heras, en el Gran Mendoza, a más de 250 kilómetros de sus lugares de residencia. Esta situación encendió las alertas y motivó la intervención del Ministerio de Salud provincial.
Cómo se detectó la maniobra
La denuncia inicial fue presentada por una funcionaria del Ministerio de Salud de Mendoza, tras tomar conocimiento de lo ocurrido a partir del testimonio de un pediatra. El profesional había advertido que sus pacientes, pertenecientes a familias antivacunas, figuraban como inmunizados en el sistema oficial.
A partir de esa información, la cartera sanitaria inició una investigación interna que permitió detectar que los certificados y las cargas en el sistema habrían sido realizadas por dos enfermeros del Centro de Salud 22 de Las Heras, ubicado en la zona de El Pastal.
La maniobra permitía a las familias continuar accediendo a beneficios sociales, como planes alimentarios y asignaciones vinculadas a la escolaridad, además de evitar multas o denuncias judiciales por incumplir con el esquema obligatorio de vacunación.
Allanamientos y avance de la causa
En el marco de la causa, la Unidad Fiscal 3 de Delitos Económicos ordenó allanamientos en el centro de salud señalado y en domicilios particulares, con el objetivo de recolectar pruebas. Hasta el momento, no se habían formalizado imputaciones.
"Los padres de los niños no vacunados ofrecían dinero al enfermero para que hiciera figurar como inmunizados en el sistema informático estatal", señalaba la denuncia que dio origen a la investigación.
En la misma línea, la funcionaria del Ministerio de Salud, Sandra Gómez, sostuvo: "La gravedad del caso no es sólo que un enfermero pueda estar implicado, sino que los padres hayan participado de la maniobra. Pagaron para que no fueran inmunizados con dosis de, por ejemplo, pentavalente, poliomielitis, neumococo y rotavirus”.
Importancia del calendario de vacunación
En Argentina, el calendario de vacunación es gratuito y obligatorio, y contempla la aplicación de múltiples dosis desde el nacimiento hasta la adolescencia. La cobertura incluye vacunas como Hepatitis B y BCG en recién nacidos, y otras como rotavirus, quíntuple, neumococo y meningococo durante el primer año de vida.
Desde la Sociedad Argentina de Pediatría advirtieron que la baja en las tasas de vacunación genera un escenario de fragilidad en la protección colectiva, lo que incrementa el riesgo de reaparición de enfermedades prevenibles.
Mendoza había sido una de las primeras provincias en avanzar con denuncias judiciales contra familias que no cumplían con el calendario oficial, con sanciones que podían incluir multas o arrestos, según la normativa vigente.