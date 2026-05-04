Eduardo Coudet tras la caída ante Atlético Tucumán: “Fue el peor partido desde que estoy”

El entrenador Eduardo Coudet analizó la derrota de River Plate ante Atlético Tucumán en el cierre de la fase regular del Torneo Apertura, en un partido donde el equipo no logró encontrar respuestas futbolísticas. Más allá del resultado, el técnico centró su evaluación en el rendimiento colectivo y en las sensaciones que dejó el encuentro.

Luego del partido, el DT fue contundente al momento de describir la actuación de su equipo. “Malísima. Fue el peor partido desde que estoy, sobre todo porque nunca el equipo logró transmitir buenas sensaciones desde adentro hacia afuera. Nunca jugamos bien”, expresó.

A pesar de la clasificación a los octavos de final, el análisis del cuerpo técnico apunta a mejorar el funcionamiento de cara a la próxima instancia del torneo.

Autocrítica y responsabilidad

En su evaluación, el técnico reconoció las dificultades que atraviesa el equipo para sostener una idea de juego. “Es difícil explicar el momento. Nos cuesta y trataré de encontrarle la vuelta al por qué no fluye desde la soltura. Hay que trabajar”, sostuvo.

En esa línea, remarcó su rol dentro del proceso: “Soy el responsable y tengo que encontrarle la vuelta”. También admitió que todavía no logró consolidar un funcionamiento estable, pese a algunos pasajes positivos en partidos anteriores.

River no jugó su mejor partido.

Sobre el armado del equipo, señaló que aún no pudo encontrar una estructura que mantenga el rendimiento. “Todavía no logré encontrar las piezas. Cuando no lo conseguimos, nos costó desde la competencia interna”, explicó.

El vínculo con los hinchas y los gestos

Uno de los momentos que generó repercusión fue su actitud hacia el público durante el encuentro. Al respecto, aclaró que no se trató de un reclamo. “Le pedí disculpas más que pedir empuje. No estábamos encontrando un fútbol a la altura”, indicó.

El entrenador también se refirió a las expectativas que genera el club. “La gente quiere ver ganar a River y también buen fútbol. Eso debe ser frustrante”, expresó, en relación al acompañamiento del público pese al rendimiento.

Además, reconoció que el equipo está en deuda con los hinchas y que el objetivo es revertir la situación a partir del trabajo en la semana.

El desafío de mejorar el juego

En otro tramo del análisis, el técnico hizo foco en la necesidad de elevar el nivel colectivo. “Quiero que el equipo juegue bien al fútbol, que sea ofensivo, dinámico y vaya de la mano con la historia del club”, afirmó.

También se refirió a la competencia interna dentro del plantel y a la rotación de jugadores, aunque remarcó que el problema principal no pasa por nombres propios sino por el funcionamiento general.

De cara a los playoffs, el cuerpo técnico apunta a recuperar futbolistas y mejorar el rendimiento global. En ese contexto, Eduardo Coudet sostuvo que el equipo buscará llegar en mejores condiciones a la próxima fase del torneo, con el objetivo de pelear por el título.