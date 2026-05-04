Incorporan una nueva vacuna contra la tos convulsa en medio del aumento de casos

La tos convulsa registra un incremento sostenido de casos en Argentina y la región, en un contexto marcado por la caída de las coberturas de vacunación. Frente a este escenario sanitario, se incorporó una nueva herramienta preventiva que apunta a reforzar la inmunización en distintos grupos de la población.

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional, en las primeras semanas de 2026 los casos crecieron un 147% respecto al mismo período del año anterior, pasando de 87 a 215 notificaciones. El aumento impacta principalmente en menores de dos años, aunque también se observa en niños y adolescentes.

La enfermedad, causada por la bacteria Bordetella pertussis, es altamente contagiosa y puede transmitirse incluso a través de personas con síntomas leves, lo que dificulta su control y favorece la circulación comunitaria.

Una nueva vacuna para reforzar la prevención

En este contexto epidemiológico, se lanzó en Argentina la vacuna Boostagen-2®, una formulación de refuerzo que protege contra pertussis, tétanos y difteria. Fue desarrollada con tecnología recombinante y cuenta con aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Especialistas del sector explicaron que este avance permite mejorar la respuesta del sistema inmunológico frente a la bacteria. A diferencia de las vacunas tradicionales, que utilizan toxinas inactivadas mediante procesos químicos, esta tecnología mantiene la estructura original de la proteína, lo que facilita su reconocimiento por el organismo.

Desde Laboratorios Richmond señalaron que esta innovación busca ofrecer una protección más eficaz, especialmente en adolescentes, adultos y mujeres embarazadas, considerados grupos clave en la estrategia de prevención, según informó Infobae.

Tos convulsa.

Resultados y desafíos en la cobertura

Los estudios clínicos realizados indican que la nueva vacuna genera una respuesta inmunológica superior en comparación con formulaciones anteriores, con mayor capacidad de neutralización del patógeno y una protección más prolongada.

Sin embargo, especialistas advierten que la incorporación de nuevas herramientas no reemplaza la necesidad de sostener altos niveles de vacunación. En Argentina, la cobertura presenta niveles por debajo de lo recomendado, lo que contribuye al resurgimiento de la enfermedad.

Datos recientes señalan que la inmunización en adolescentes y embarazadas se mantiene por debajo del umbral óptimo, lo que impacta en la protección de los recién nacidos, uno de los grupos más vulnerables.

Una enfermedad prevenible que vuelve a crecer

La tos convulsa comienza con síntomas respiratorios leves, pero puede evolucionar hacia cuadros más severos, especialmente en lactantes. Entre las complicaciones más frecuentes se encuentran las crisis de tos intensas, dificultades respiratorias y, en algunos casos, internaciones.

Organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud han advertido sobre el aumento de casos en la región y la necesidad de recuperar los niveles históricos de vacunación para reducir la circulación del agente infeccioso.