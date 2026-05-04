Confirmaron qué tareas realizarán internos de la cárcel de Concordia fuera del penal

La cárcel de Concordia avanzó en la implementación de un convenio con la Municipalidad local que permitirá a internos realizar tareas extramuros en distintos puntos de la ciudad. La iniciativa forma parte de un programa orientado a la capacitación laboral y la reinserción social, bajo supervisión y con autorización judicial.

El acuerdo fue confirmado por el titular de la Unidad Penal N° 3, Jorge Vera, quien en diálogo con Diario Río Uruguay explicó que se trata de dos convenios vinculados a trabajos de mantenimiento y reparaciones en espacios públicos.

Según precisó, las actividades se desarrollarán en sectores como el cementerio nuevo, el cementerio viejo y otros puntos de la ciudad, además de incluir una extensión de tareas productivas vinculadas a panificación.

Requisitos para acceder a las tareas

Desde la cárcel de Concordia indicaron que los internos deberán cumplir con una serie de condiciones para participar en estas actividades. Entre los requisitos, se contempla estar en el período de prueba del régimen progresivo de la pena, mantener conducta ejemplar y no registrar antecedentes negativos dentro del establecimiento.

Además, se exige haber aprobado instancias de capacitación en oficios, las cuales son dictadas dentro de la unidad penal por el Consejo General de Educación.

Las formaciones incluyen áreas como herrería, carpintería, albañilería, electricidad y panificación, lo que permite asignar tareas acordes a los conocimientos adquiridos por cada interno.

Penal de Concordia.

Supervisión y objetivos del programa

El prefecto Vera remarcó que todas las salidas para realizar tareas extramuros cuentan con orden judicial y se desarrollan bajo custodia del personal penitenciario. En ese sentido, subrayó que el programa apunta a generar hábitos laborales y mejorar la conducta de quienes participan.

Según explicó, este tipo de iniciativas fomenta una dinámica interna basada en el cumplimiento de normas y la capacitación, ya que los internos buscan acceder a estos beneficios a través de su desempeño.

Durante el último año, un total de 82 personas privadas de libertad obtuvieron certificaciones en talleres dentro de la unidad, lo que representa una base para la asignación de tareas en el marco del convenio.

Nuevas actividades y ampliación del programa

En paralelo, la cárcel de Concordia mantiene en funcionamiento distintos espacios productivos dentro del establecimiento, como una panadería y un lavadero de vehículos, que forman parte del esquema de formación laboral.

En esa línea, se proyecta la ampliación de la panadería hacia otros espacios de la ciudad, como el centro de convenciones, lo que permitiría ampliar las oportunidades de inserción.