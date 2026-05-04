Marta Fort sorprendió al contar cuánto puede gastar en una noche en Miami: “La vida es una”

La influencer Marta Fort volvió a generar repercusión tras revelar cuánto dinero puede gastar en una salida nocturna en Miami. La joven compartió su experiencia durante una entrevista televisiva, donde dio detalles de una situación que la sorprendió al momento de pagar

En diálogo con el programa Resto del Mundo (El Trece), conducido por Fede Bal, la hija de Ricardo Fort relató una anécdota reciente que vivió durante una noche de fiesta en Estados Unidos.

Según explicó, en una salida con amigas estuvo cerca de desembolsar una cifra considerable en dólares sin haber advertido correctamente los precios del lugar.

El monto que sorprendió

Durante la charla, el conductor le consultó cuánto puede gastar en una noche, lo que derivó en una respuesta que generó impacto. “La vida es una”, expresó entre risas, antes de detallar que en una ocasión estuvo a punto de pagar 11 mil dólares.

La joven explicó que la confusión se originó al interpretar los valores del menú como más accesibles de lo que realmente eran. “Para mí era todo barato”, comentó al recordar cómo percibió los precios en ese momento.

Marta Fort.

Al momento de recibir el resumen del gasto, advirtió la diferencia. “Veo 11 y digo ‘¿cómo que 11.000?’”, relató sobre la sorpresa que le generó el monto final.

Cuánto gasta en una salida

En la misma entrevista, la influencer también mencionó cuál es el gasto habitual en este tipo de salidas. En ese sentido, señaló que en otra ocasión reciente desembolsó alrededor de 3.000 dólares durante una noche.

El intercambio se dio en un tono distendido, donde también se abordó el estilo de vida que mantiene durante sus viajes y salidas.

De esta manera, Marta Fort volvió a quedar en el centro de la escena mediática al compartir detalles de su vida cotidiana, con cifras que rápidamente generaron repercusión entre los seguidores del programa y en redes sociales.