El look con transparencias y cadenas de Marta Fort en Miami

Marta Fort compartió imágenes con un outfit de transparencias y cadenas. El posteo se volvió viral y recibió elogios, incluso de su hermano Felipe.
Marta Fort volvió a captar la atención en redes sociales tras compartir una producción fotográfica realizada en Miami, Estados Unidos, donde mostró un look audaz.
Desde uno de sus destinos habituales, la hija de Ricardo Fort publicó una serie de imágenes en las que lució un corset negro con transparencias combinado con cadenas doradas, en una propuesta estética alineada con tendencias internacionales. La publicación estuvo acompañada por un mensaje distendido: “Una vuelita por Maiamee”, escribió en tono humorístico.
Las fotografías fueron tomadas en un ambiente con iluminación cálida y espejos, lo que aportó una estética nocturna y glamorosa. Los encuadres y reflejos utilizados reforzaron el estilo de la producción, en la que la influencer posó tanto de forma directa como en movimiento.
Un estilo que marcó tendencia
El outfit elegido se destacó por la combinación de encaje y transparencias, junto a un arnés de cadenas doradas que delineaba su silueta. El look se completó con un maquillaje intenso, labios en tonos rojizos y el cabello suelto con ondas, reforzando una imagen sofisticada.
La propuesta estética consolidó el perfil de Marta Fort como referente en moda dentro de redes sociales, donde suele compartir producciones vinculadas al mundo fashion.
Como ocurre habitualmente con sus publicaciones, las reacciones no tardaron en multiplicarse. Entre los comentarios destacados apareció el de su hermano, Felipe Fort, quien escribió “Ah, bueno”, sumándose a los elogios de sus seguidores.
En paralelo, la joven había sido protagonista de un episodio reciente durante una transmisión en vivo, en la que respondió a cuestionamientos sobre su formación académica.
“No estudio nada, hago lo que quiero”, expresó, al tiempo que defendió su decisión de no seguir una carrera universitaria por el momento.