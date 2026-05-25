Belgrano hizo historia: del título ante River a un festejo inolvidable con La Mona

Festejo con la Mona Jiménez. La noche del fútbol argentino quedó marcada porque Belgrano hizo historia y alcanzó una consagración inolvidable. El Pirata derrotó a River Plate por 3 a 2 en el estadio Mario Alberto Kempes y se quedó con el Torneo Apertura de Primera División, desatando una verdadera revolución celeste en toda la provincia de Córdoba. El pitazo final desató la emoción de jugadores, cuerpo técnico e hinchas, que acompañaron al equipo en una jornada que rápidamente pasó de la cancha a una celebración popular.

El equipo cordobés protagonizó un partido vibrante ante River y logró sostener la ventaja en un cierre cargado de tensión. Apenas consumada la victoria, miles de hinchas comenzaron a copar las calles de Córdoba capital para celebrar una conquista que quedará grabada en la memoria colectiva del club. La caravana de festejos se extendió durante horas y tuvo un destino inesperado: el Festival Nacional del Cuarteto en Jesús María.

Allí, el plantel campeón apareció sorpresivamente en el escenario del Anfiteatro José Hernández durante el show de Carlos “La Mona” Jiménez. La presencia de los futbolistas provocó una explosión de alegría entre las miles de personas que asistían al tradicional evento de música popular. El ícono del cuarteto recibió a los jugadores en medio de un clima de euforia y emoción compartida.

Del Kempes al cuarteto: una fiesta popular

Durante el espectáculo, La Mona celebró el título conseguido por el Pirata y expresó su felicidad ante el público. “Córdoba está de fiesta porque Belgrano salió campeón”, dijo el cantante, mientras recibía una camiseta con el número 9 de regalo por parte de los futbolistas y también la medalla de campeón de la Liga Profesional de Fútbol.

En medio de la celebración, sonó “Enamorado”, una de las canciones más emblemáticas de La Mona que la hinchada de Belgrano adoptó como himno en las tribunas. Jugadores y músicos compartieron el escenario mientras el público acompañaba cantando: “Soy de Belgrano, soy, soy de Belgrano”. Las imágenes del momento rápidamente se viralizaron en redes sociales y reflejaron la magnitud de una noche histórica para el club cordobés.

Uno de los más emocionados fue Lucas Zelarayán, reconocido admirador del cantante cordobés. Micrófono en mano, el mediocampista no ocultó su entusiasmo frente a los fanáticos. “Te amo, aguante Jiménez y aguante Belgrano”, dijo el Chino, que además se animó a cantar y bailar junto al resto del plantel campeón durante varios minutos arriba del escenario.

Una celebración que quedará en la historia

La fiesta en Jesús María reunió a una multitud y contó también con las actuaciones de figuras destacadas del cuarteto como El Loco Amato, Ulises Bueno, Desakta2, Damián Córdoba, Cachumba, Lore Jiménez, Valentina Márquez y Simón Aguirre. Según reportaron distintos medios cordobeses, el festival se extendió durante más de 12 horas ininterrumpidas de música y celebración popular.

La aparición de los jugadores de Belgrano fue uno de los momentos más impactantes de la jornada y terminó de consolidar una comunión especial entre el club y el pueblo cordobés. El equipo campeón no solo celebró un logro deportivo histórico, sino que además lo hizo abrazando una de las expresiones culturales más representativas de la provincia.

Con el título ya asegurado y una provincia rendida a sus pies, Belgrano cerró una noche perfecta. El triunfo frente a River Plate y el posterior festejo junto a La Mona Jiménez transformaron la conquista del Torneo Apertura en una celebración inolvidable, de esas que trascienden el fútbol y quedan guardadas para siempre en la identidad popular de Córdoba.