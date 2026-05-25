Revelaron detalles del contrato de Andrea del Boca con Gran Hermano

Revelaron cuánto percibiría Andrea del Boca por regresar a Gran Hermano y cuáles serían las condiciones especiales acordadas con la producción del reality.
La participación de Andrea del Boca en Gran Hermano volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que trascendieran detalles sobre el supuesto contrato millonario que habría firmado con la producción del reality.
Según contó el periodista Nacho Rodríguez en un streaming de AM 650, la actriz estaría cobrando “2.815.000 pesos diarios” por su permanencia en el programa, una cifra que superaría ampliamente a la percibida por otras figuras de esta edición.
El regreso de Andrea había sorprendido a los televidentes debido a que todavía no contaría con el alta médica total tras el accidente que sufrió semanas atrás.
Supuestos privilegios y cláusulas especiales
Durante el programa también aseguraron que la actriz negoció condiciones especiales antes de aceptar volver a la casa.
“Pidió estar comunicada con Borillo para tener contacto directo con la producción a través del confesionario”, afirmó Rodríguez.
Además, Naiara Vecchio sostuvo que Andrea habría firmado “un contrato fijo hasta la finalización del reality”, por lo que seguiría cobrando incluso en caso de abandonar anticipadamente el programa.
“Por más que ella se vaya, le siguen pagando hasta que termine el reality”, expresó la panelista.
El supuesto “guion” dentro de la casa
Otro de los puntos que generó repercusión fue la versión sobre un supuesto rol asignado a Andrea dentro del juego.
“Ella va a entrar a la casa de Gran Hermano para casar a Manu y a Lola”, aseguró Rodríguez, en referencia a los participantes Manuel Ibero y Lola Tomaszeuski.
Incluso afirmó que “Lola entró con el guion de que tenía que iniciar un romance con Manu” y que la producción le habría prometido protagonismo hasta concretar ese vínculo sentimental.
Según trascendió, las negociaciones entre la producción del reality y el abogado de Andrea, Juan Pablo Fioribello, se extendieron durante varias semanas.
En ese marco, también circularon versiones sobre otras propuestas laborales que habría recibido la actriz en el exterior antes de aceptar regresar al programa. (Primicias YA)