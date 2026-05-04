Concepción del Uruguay: detectaron una camioneta con pedido de secuestro y patente falsa

Un procedimiento policial realizado en Concepción del Uruguay durante la madrugada de este lunes permitió secuestrar una camioneta que presentaba irregularidades y contaba con un pedido de secuestro vigente a nivel nacional. El operativo estuvo a cargo de personal de la División Investigaciones.

Según se informó oficialmente, la intervención se inició alrededor de las 00:20 en la intersección de avenida J.J. Bruno y 22 del Oeste Norte, en la zona del asentamiento del barrio Ex Fapu. En ese lugar, los efectivos identificaron a los ocupantes de un vehículo estacionado.

Se trataba de una camioneta Toyota Hilux blanca en la que se encontraban cuatro hombres de 25, 27, 34 y 53 años, quienes fueron identificados en el lugar.

Detectaron irregularidades en el vehículo

Al verificar los datos del rodado a través del sistema de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor, se constató que el motor figuraba dado de baja.

Posteriormente, al inspeccionar el número de chasis, los efectivos comprobaron que el vehículo registraba un pedido de secuestro activo desde mayo de 2024, solicitado por la Policía Federal Argentina.

Además, el verificador detectó otras anomalías en la unidad, como una chapa patente apócrifa colocada en la parte frontal y diferencias entre el dominio grabado en los cristales y el número que portaba el vehículo.

Intervención judicial y medidas adoptadas

Ante la gravedad de las irregularidades detectadas, la Fiscalía Auxiliar en turno dispuso el secuestro inmediato de la camioneta en Concepción del Uruguay.

En el marco del procedimiento, el hombre de 53 años fue trasladado a la Sección Antecedentes Personales para su correcta identificación. Luego recuperó la libertad, aunque quedó supeditado a la causa por presunta infracción al artículo 289 del Código Penal.

Las actuaciones continúan bajo la órbita judicial para determinar las responsabilidades correspondientes en relación al origen y uso del vehículo secuestrado.