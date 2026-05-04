Empleados de comercio: así quedaron los sueldos de mayo con bono para tres meses

Percibirán en tres tramos un aumento del 5%, más sumas no remunerativas.

El Gobierno nacional oficializó la paritaria de los empleados de comercio para el período abril-junio de 2026 sin introducir modificaciones. La decisión ratifica el acuerdo alcanzado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias del sector, y establece un incremento total del 5% distribuido en tres etapas.

El acuerdo, validado por el Ministerio de Capital Humano, fue firmado junto a la Cámara Argentina de Comercio, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas. La mejora salarial se aplicará en tramos: 2% desde abril, 1,5% en mayo y otro 1,5% en junio, tomando como base las escalas vigentes a marzo de 2026, con la incorporación de sumas no remunerativas previas.

Con la homologación, en mayo se activa el segundo tramo del acuerdo, que suma un 1,5% adicional al incremento inicial del 2% aplicado en abril. Este esquema rige para los trabajadores incluidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

Además del aumento porcentual, se definió el pago de una suma no remunerativa de $20.000 durante abril, mayo y junio. Este monto se liquida por fuera del salario básico. A su vez, las empresas deberán abonar una contribución de $28.000 por trabajador vinculada a la vigencia del convenio, junto con aportes destinados al sistema de salud sindical.

Cómo quedaron los sueldos tras la homologación

En cuanto a los ingresos de mayo de 2026, las escalas salariales brutas de referencia para jornada completa (incluyendo básico y una suma fija de $120.000, pero sin contemplar adicionales ni el extra de $20.000) quedaron establecidas de la siguiente manera:

Maestranza: los salarios van desde $1.216.248,70 en la categoría A hasta $1.235.243,70 en la C.

Área administrativa: las cifras oscilan entre $1.232.040,60 (A) y $1.303.346,80 (F).

Cajeros: los valores parten de $1.235.999,30 y alcanzan los $1.261.946,20.

Auxiliares: los montos van de $1.235.999,30 a $1.282.440,80, mientras que los auxiliares especializados perciben entre $1.247.843,30 y $1.267.372,30.

Vendedores: registran ingresos desde $1.235.999,30 hasta $1.303.347,80 según la categoría.

Con sumas no remunerativas

Estos montos corresponden a salarios brutos y pueden variar en el ingreso final según descuentos legales y adicionales como antigüedad, presentismo o comisiones.

La homologación confirma que el acuerdo rige desde el 1 de abril de 2026 y fija un piso salarial para la actividad durante el trimestre, indicó Uno. No obstante, deja abierta la posibilidad de que empresas o jurisdicciones negocien condiciones superiores.

Asimismo, se mantiene el esquema de sumas no remunerativas previsto, con la incorporación del último tramo al básico a partir de julio.

En el plano sindical, también se ratificó la continuidad de aportes como la cuota solidaria, tras una resolución judicial que suspendió artículos de la Ley de Modernización Laboral, garantizando así su aplicación en el sector.