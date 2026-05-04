 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Realizaron nuevos allanamientos en propiedades del ex gobernador Bordet

Por orden del fiscal de Concordia, José Emiliano Arias, este lunes se realizaron allanamientos en tres propiedades del ex gobernador Gustavo Bordet.

4 de Mayo de 2026
Allanamientos en propiedades del ex gobernador Bordet en Concordia
Allanamientos en propiedades del ex gobernador Bordet en Concordia

Por orden del fiscal de Concordia, José Emiliano Arias, este lunes se realizaron allanamientos en tres propiedades del ex gobernador Gustavo Bordet.

En la mañana de este lunes se realizaron allanamientos en tres propiedades del ex gobernador Gustavo Bordet, en la ciudad de Concordia, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

 

Es el segundo procedimiento que se realiza en 15 días. Vale recordar que el primer allanamiento se concretó en el domicilio de la hija del actual diputado nacional, ubicada en calle Alsina de la capital entrerriana. Este lunes, los operativos fueron solicitados por el fiscal de Concordia, José Emiliano Arias.

 

Bordet anunció la semana pasada que no se ampararía en los fueros, pero eso lo debe autorizar la Cámara de Diputados de la Nación.

Los allanamientos comenzaron en la residencia ubicada en calle Urquiza al 800 en el centro de la ciudad y se extendieron a una casa lindera, en Salta 66. También alcanzó a una quinta en el barrio cerrado Village Termal, en avenida Monseñor Rosch.

Según indica Página Política, entre las cosas que se incautaron se encuentra el celular del ex gobernador. Técnicamente, la medida realizada por el fiscal, es una constatación autorizada por Bordet.

 

El objetivo fue secuestrar computadoras, dispositivos informáticos y constatar los inmuebles mediante fotos, videos y tareas de planimetría.

 

La fiscalía investiga el presunto “enriquecimiento ilícito” ocurrido entre 2007 y 2023.

 

Temas:

allanamientos Gustavo Bordet Concordia
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso