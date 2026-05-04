Realizaron nuevos allanamientos en propiedades del ex gobernador Bordet

En la mañana de este lunes se realizaron allanamientos en tres propiedades del ex gobernador Gustavo Bordet, en la ciudad de Concordia, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Es el segundo procedimiento que se realiza en 15 días. Vale recordar que el primer allanamiento se concretó en el domicilio de la hija del actual diputado nacional, ubicada en calle Alsina de la capital entrerriana. Este lunes, los operativos fueron solicitados por el fiscal de Concordia, José Emiliano Arias.

Bordet anunció la semana pasada que no se ampararía en los fueros, pero eso lo debe autorizar la Cámara de Diputados de la Nación.

Los allanamientos comenzaron en la residencia ubicada en calle Urquiza al 800 en el centro de la ciudad y se extendieron a una casa lindera, en Salta 66. También alcanzó a una quinta en el barrio cerrado Village Termal, en avenida Monseñor Rosch.

Según indica Página Política, entre las cosas que se incautaron se encuentra el celular del ex gobernador. Técnicamente, la medida realizada por el fiscal, es una constatación autorizada por Bordet.

El objetivo fue secuestrar computadoras, dispositivos informáticos y constatar los inmuebles mediante fotos, videos y tareas de planimetría.

La fiscalía investiga el presunto “enriquecimiento ilícito” ocurrido entre 2007 y 2023.