Allanaron la vivienda de la hija del ex gobernador Gustavo Bordet

La Justicia allanó la vivienda de la hija de Gustavo Bordet ubicada en calle Alsina de Paraná. La medida es en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del ex mandatario.
La Justicia llevó adelante un allanamiento en la vivienda de una hija del ex gobernador y actual diputado nacional, Gustavo Bordet. Es en el marco de la causa en la que se investiga el patrimonio del ex mandatario que dio a conocer en su declaración jurada ante la Cámara de Diputados de la Nación.
El operativo fue solicitado por el fiscal José Arias. La medida se ejecutó 48 horas después de que Bordet brindara una entrevista donde denunció que parte del proceso judicial está siendo utilizado para dañarlo políticamente y aseguró que no se dejará condicionar por ese escenario.
El allanamiento fue autorizado por el Juez de Garantías Ives Bastián.
Según trascendió de fuentes extraoficiales, que publica el sitio El Entre Ríos, el magistrado otorgó consentimiento para que el Ministerio Público Fiscal allane la vivienda de Florencia Gabriela Bordet en calle Adolfo Alsina de la ciudad de Paraná, sino también otras dos propiedades, como la residencia “principal” del exgobernador en la capital provincial y su domicilio “secundario”, este último en el barrio privado Village Termal, en Concordia.
La causa que investiga el patrimonio de Bordet y su familia está caratulada «D’ Ambros, Héctor Daniel s/ su denuncia Enriquecimiento ilícito”, iniciada dos años atrás, una vez que se hiciera pública la declaración jurada.
La fiscalía investiga el presunto “enriquecimiento ilícito” ocurrido entre 2007 y 2023. Arias asegura haber reunido indicios de que Bordet omitió propiedades en sus declaraciones juradas, lo mismo que la compra de terrenos a precios significativamente subvaluados y la construcción de costosas viviendas, también a valores muy por debajo de los de mercado.
En los allanamientos solicitados, la Justicia de Garantías autorizó el secuestro de documentación relacionada con cuestiones patrimoniales o comerciales; celulares y equipos informáticos y otras formas de almacenamiento de datos, requisas personales y vehiculares.