El Banco de Alimentos de Paraná impulsa una colecta de leche en supermercados: cómo colaborar

REDACCIÓN ELONCE
El Banco de Alimentos realizará una campaña solidaria en supermercados de Paraná para reunir leche larga vida y en polvo. La organización acompaña a 260 instituciones sociales en Entre Ríos.
En el marco del Día Mundial de la Leche, el Banco de Alimentos de Paraná lanzó una nueva campaña solidaria con el objetivo de recolectar leche larga vida y leche en polvo para fortalecer la asistencia que brinda a organizaciones sociales de distintas ciudades entrerrianas.
La colecta se desarrollará durante el sábado 6 y domingo 7 de junio en dos sucursales de supermercados Día y una sucursal de Carrefour de Paraná. Allí, voluntarios de la entidad estarán ubicados en las góndolas y líneas de cajas para informar sobre la iniciativa e invitar a los clientes a colaborar con la donación de un producto.
“Invitamos a quienes quieran colaborar a comprar una leche más de las que llevan habitualmente y depositarla en los carritos que estarán identificados junto a nuestros voluntarios”, explicó Melisa Torcivia, integrante del área de Comunicación del Banco de Alimentos.
Una red de asistencia que llega a miles de personas
El Banco de Alimentos de Paraná desarrolla un importante trabajo de recuperación y distribución de alimentos aptos para el consumo que, de otra manera, serían descartados. Actualmente, la organización acompaña a 260 instituciones sociales distribuidas en Paraná, Concordia y Gualeguaychú, alcanzando a más de 47.000 personas.
“Hoy estamos asistiendo a 260 organizaciones sociales y llegamos a más de 47.000 personas. Rescatamos alrededor de 60.000 kilos de alimentos por mes, lo que representa aproximadamente 120.000 platos de comida mensuales”, detalló Torcivia.
Desde la institución destacaron que la leche es uno de los productos más demandados por comedores, merenderos y espacios comunitarios, por lo que este tipo de campañas resulta fundamental para reforzar la ayuda alimentaria.
Convocan a nuevos voluntarios
Además de las donaciones, el Banco de Alimentos mantiene abierta la convocatoria para sumar voluntarios que deseen colaborar en las distintas actividades que desarrolla la entidad.
Las personas interesadas pueden inscribirse a través de las redes sociales de la organización, donde encontrarán un formulario para sumarse a las tareas solidarias.
“También pueden ayudarnos siendo voluntarios, conociendo nuestro trabajo y difundiendo nuestra misión. Es muy importante que cada vez más personas conozcan lo que hacemos”, señaló Torcivia.
La campaña representa una nueva oportunidad para que la comunidad contribuya con una acción concreta que permitirá fortalecer la asistencia alimentaria que reciben miles de familias entrerrianas a través de organizaciones sociales.