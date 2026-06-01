Piden cadena de oración por arquero e integrante del carnaval entrerriano que sufrió fuerte golpe en un partido

Matías Agüero, arquero de El Olimpo de Concordia e integrante de la comparsa Emperatriz, sufrió una grave lesión durante un partido y debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia.
Matías Agüero, arquero de la Primera División de El Olimpo Escuela de Fútbol e integrante de la comparsa Emperatriz de Concordia, fue operado de urgencia este domingo luego de sufrir un fuerte golpe durante un partido de fútbol. La situación generó una profunda conmoción en el ambiente deportivo y carnavalero de la ciudad, donde se multiplicaron los mensajes de apoyo y los pedidos de oración por su recuperación.
Según trascendió, el jugador recibió una patada en el pecho durante el encuentro que disputaba su equipo, lesión que obligó a una intervención quirúrgica de urgencia debido a la gravedad del cuadro.
Tras conocerse la noticia, desde El Olimpo difundieron un mensaje de acompañamiento dirigido al futbolista y a su familia.
El apoyo de su club
"Hay momentos en los que el resultado pasa a un segundo plano y lo más importante es acompañar a quienes forman parte de nuestra familia", expresaron desde la institución deportiva.
En el comunicado destacaron la trayectoria de Agüero dentro del club y remarcaron su compromiso con la entidad. "Mati lleva años defendiendo los colores de El Olimpo con compromiso, esfuerzo y dedicación. Son innumerables los entrenamientos, los sacrificios, las horas compartidas con sus compañeros y la pasión con la que siempre representó a nuestro club dentro y fuera de la cancha", señalaron.
Asimismo, agregaron: "Por eso, en este momento tan difícil, queremos que sienta el cariño, el acompañamiento y el apoyo de toda la familia de El Olimpo. También hacemos llegar un fuerte abrazo a su familia y seres queridos, acompañándolos con esperanza y deseando de corazón su pronta recuperación".
Pedido de oración
Las muestras de solidaridad también llegaron desde distintos sectores de la comunidad. En redes sociales comenzaron a difundirse cadenas de oración por la salud del arquero.
"Hoy Matías, necesita de nuestras oraciones. El arquero de Olimpo sufrió una patada en el pecho, en el partido de hoy y tuvo que ser operado de urgencia. Roguemos por su pronta recuperación", fue uno de los mensajes compartidos por allegados al futbolista.
Por su parte, desde el espacio Conectados en Carnaval Concordia también se sumaron al pedido de acompañamiento espiritual. "Pedimos cadena de oración para Matías Agüero, un carnavalero que necesita de nuestro rezo por su pronta recuperación. Muchas fuerzas Mati y familia", manifestaron.
Este año, Matías obtuvo el premio de mejor porta estandarte en el carnaval, representando a la comparsa Emperatriz. Elonce.com