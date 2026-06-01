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Tragedia en Corea del Sur: una explosión en una fábrica aeroespacial dejó cuatro fallecidos

El estallido ocurrió en una instalación de Hanwha Aerospace, una de las principales compañías aeroespaciales y de defensa del país asiático. Además de las víctimas fatales, otras dos personas resultaron heridas y se investiga qué provocó la explosión.

1 de Junio de 2026
Explosión en una fábrica aeroespacial.
Explosión en una fábrica aeroespacial.

El estallido ocurrió en una instalación de Hanwha Aerospace, una de las principales compañías aeroespaciales y de defensa del país asiático. Además de las víctimas fatales, otras dos personas resultaron heridas y se investiga qué provocó la explosión.

Una fuerte explosión registrada este lunes en una planta aeroespacial de Corea del Sur provocó la muerte de cuatro personas y dejó además otros dos heridos, según confirmaron las autoridades locales.

 

El episodio ocurrió en una instalación perteneciente a Hanwha Aerospace, considerada una de las principales empresas aeroespaciales y de defensa del país asiático.

 

La planta está ubicada en la ciudad de Daejeon, a unos 150 kilómetros al sur de Seúl, y el incidente generó un importante operativo de emergencia.

 

 

Cómo ocurrió la explosión

 

De acuerdo con la información difundida por la agencia Yonhap, las autoridades recibieron un llamado de emergencia cerca de las 10:59 de la mañana, hora local, alertando sobre una explosión dentro del complejo industrial.

 

Tras el estallido, personal policial y equipos de rescate se trasladaron rápidamente al lugar para asistir a los trabajadores afectados y controlar la situación.

 

Horas después, la Policía confirmó que cuatro personas murieron como consecuencia del incidente y que otras dos sufrieron heridas de distinta consideración.

Los bomberos activaron un operativo de respuesta de nivel uno alrededor de las 11:17 y trabajaron intensamente para extinguir el incendio que se originó tras la explosión.

 

Investigan las causas del estallido

 

Hasta el momento, las autoridades de Corea del Sur no lograron determinar qué provocó el estallido dentro de la planta aeroespacial.

Las primeras informaciones indican que la explosión se habría producido en el primer piso de las instalaciones, aunque todavía no se precisaron detalles técnicos sobre el origen del incidente.

 

 

Tanto la Policía como los servicios de emergencia iniciaron una investigación para establecer las causas del hecho y determinar si existieron fallas operativas o problemas vinculados con los sistemas de seguridad.

 

La zona permaneció parcialmente restringida mientras continuaban las tareas de peritaje y control dentro del predio industrial.

Temas:

Explosión Corea del Sur
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