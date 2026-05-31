Un meteoro explotó sobre EE.UU. y generó estallido equivalente a 300 toneladas de dinamita: videos

La NASA confirmó que una bola de fuego se desintegró sobre el noreste de Estados Unidos y provocó fuertes estruendos que se escucharon en Massachusetts y New Hampshire. El fenómeno no dejó daños ni víctimas.
La explosión de un meteoro en Estados Unidos sorprendió este sábado a miles de personas en el noreste del país, luego de que una bola de fuego se desintegrara en la atmósfera y generara un estallido cuya energía fue equivalente a unas 300 toneladas de TNT, según informó la NASA.
El fenómeno ocurrió poco después de las 14 (hora local) sobre el noreste de Massachusetts y el sureste de New Hampshire. El objeto ingresó a la atmósfera terrestre a una velocidad superior a los 120.000 kilómetros por hora y explotó a más de 60 kilómetros de altitud, provocando un potente estampido sónico.
La subdirectora de prensa de la NASA, Jennifer Dooren, explicó que se trató de un objeto natural y descartó que estuviera relacionado con basura espacial o con la reentrada de un satélite. También aclaró que no formaba parte de ninguna lluvia de meteoros activa.
Estruendos que alarmaron a los vecinos
La intensidad de la explosión fue percibida por residentes de distintas localidades del área de Boston y de la costa de Massachusetts. Numerosos usuarios reportaron en redes sociales haber escuchado fuertes detonaciones e incluso sentir vibraciones en sus viviendas.
🚨 WOW! Another video of the “explosion” in the Boston area really captures how LOUD the boom was
It’s looking like the cause was a “significant” meteor crashing through the atmosphere and burning up, as indicated by heat signatures via satellite, per @NStewWX
This has not yet… pic.twitter.com/qYhdxN0yDc— Nick Sortor (@nicksortor) May 30, 2026
Las cámaras de seguridad instaladas en distintos puntos de la región registraron el momento del estallido, permitiendo captar tanto el sonido como las reacciones de quienes se encontraban en las inmediaciones.
La Sociedad Americana de Meteoritos indicó que el fenómeno habría sido causado por un meteoro de aproximadamente 90 centímetros de diámetro que ingresó a la atmósfera cerca de la frontera entre Massachusetts y New Hampshire.
Sin actividad sísmica ni riesgos para la población
Tras el episodio, el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) informó que no detectó movimientos sísmicos asociados al fenómeno, descartando que los temblores percibidos por la población tuvieran origen tectónico.
Además, un satélite meteorológico de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica registró una explosión atmosférica sobre la zona de Boston, aportando nuevas evidencias que respaldan la hipótesis del meteoro.
Las autoridades de Massachusetts señalaron que recibieron reportes sobre estruendos y vibraciones, aunque no se registraron llamadas de emergencia vinculadas al hecho. Tampoco se reportaron daños materiales ni personas afectadas. Los organismos de seguridad remarcaron que el fenómeno no representó una amenaza para la población y destacaron que este tipo de eventos, aunque poco frecuentes, forman parte de la actividad natural del sistema solar.