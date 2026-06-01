Un equipo entrerriano de básquet fue protagonista de una fuerte pelea en un partido en Corrientes

Un equipo entrerriano de básquet quedó involucrado en una violenta pelea registrada este domingo por la noche durante un partido disputado en Corrientes por la Liga Región Río Paraná.

Los incidentes ocurrieron en el encuentro entre Progreso de Santa Elena y Sportiva Esquinense, correspondiente a los cuartos de final del certamen regional.

El partido se disputaba en la cancha del conjunto correntino y terminó suspendido cuando restaban apenas 27 segundos para el cierre del último cuarto.

Cómo se desencadenaron los incidentes

Según confirmó La Sexta, el marcador favorecía a Progreso de Santa Elena por 73 a 70 cuando se produjo una pelea que rápidamente derivó en una invasión al campo de juego.

La situación generó momentos de tensión dentro del estadio y obligó a interrumpir el encuentro antes de que pudiera completarse el tiempo reglamentario.

El episodio involucró a jugadores y personas presentes en el lugar, en medio de un clima que se volvió cada vez más conflictivo durante el cierre del partido.

Finalmente, las autoridades decidieron suspender el encuentro por falta de garantías de seguridad.

El equipo entrerriano avanzó a semifinales

Con el resultado parcial registrado al momento de la suspensión, el equipo entrerriano logró quedarse con la clasificación a las semifinales de la Liga Región Río Paraná.

Sin embargo, tras lo sucedido, desde Progreso de Santa Elena anticiparon que realizarán una presentación formal ante las autoridades de la competencia.

El reclamo apuntará principalmente a cuestionar las condiciones de seguridad brindadas por el club correntino durante el desarrollo del partido.

Según indicaron desde la institución entrerriana, entienden que no estuvieron dadas las garantías necesarias para controlar la situación una vez iniciados los incidentes.