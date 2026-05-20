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Detuvieron al posible autor de los disparos durante un partido de fútbol en Parque Gazzano

Detuvieron en Paraná a “Totón”, principal sospechoso de haber baleado a un joven tras una discusión en un partido de fútbol infantil en Parque Gazzano.

20 de Mayo de 2026
Detuvieron al autor del disparo en Parque Gazzano
Detuvieron al autor del disparo en Parque Gazzano

Detuvieron en Paraná a “Totón”, principal sospechoso de haber baleado a un joven tras una discusión en un partido de fútbol infantil en Parque Gazzano.

En la mañana de este miércoles detuvieron al principal sospechoso del hecho ocurrido el pasado 26 de abril en el Parque Gazzano de la ciudad de Paraná, cuando, luego de una discusión tras un partido de fútbol infantil, un hombre efectuó disparos, hiriendo a un joven.

Personal de la División Homicidios, realizó dos procedimientos y logró la aprehensión de "Totón", conocido en el ambiente delictivo. Está sospechado de hacerse presente en el espacio público, donde había muchas personas y niños realizando actividades recreativas, extrajo un arma de fuego de la cintura y efectuó un disparo en la pierna de la víctima, para luego darse a la fuga en un vehículo.

 

Vale recordar que tras el hecho, había sido detenido un hombre, pero con el avance de la investigación, se pudo establecer que Gómez “sería el presunto autor del hecho”.

El mismo quedó detenido a disposición de la fiscalía a cargo de la Dra. Valeria Vilchez.

Asimismo, se procedió al secuestro de un vehículo Peugeot 208, color blanco, propiedad del detenido, el cual habría sido utilizado para huir del lugar luego de cometer el hecho.

Temas:

Detenido disparos Parque Gazzano Paraná
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