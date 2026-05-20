El nerviosismo del conductor y la reacción de un perro destaparon un cargamento de cocaína

Un perro antinarcóticos de Gendarmería Nacional permitió descubrir más de 42 kilos de cocaína que eran transportados ocultos dentro de un automóvil sobre una ruta de Jujuy.

El operativo se desarrolló en un control de seguridad vial realizado por efectivos de la Sección Chalicán del Escuadrón 60 “San Pedro” sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 1.212.

El vehículo involucrado, un Renault Clio, circulaba con dirección hacia la localidad salteña de Joaquín V. González cuando fue detenido para una inspección de rutina.

El rol clave del perro antinarcóticos

Durante el procedimiento, los gendarmes detectaron inconsistencias en las respuestas del conductor y observaron signos evidentes de nerviosismo.

Ante esa situación, solicitaron la intervención del binomio cinotécnico y fue allí cuando el perro detector llamado “Doli” reaccionó de manera positiva frente a una de las puertas del vehículo.

La señal del animal llevó a los efectivos a profundizar la requisa con autorización judicial.

Al desmontar parte de los paneles laterales próximos a los asientos traseros, encontraron ocultos 40 paquetes rectangulares con una sustancia blanca compacta.

La droga estaba oculta en el automóvil

Después del hallazgo, personal de Criminalística y Estudios Forenses realizó las pruebas correspondientes sobre el cargamento secuestrado. El narcotest confirmó que se trataba de cocaína con un peso total de 42 kilos con 248 gramos.

Según detallaron fuentes oficiales, la droga estaba distribuida estratégicamente dentro de los paneles internos del vehículo para intentar evitar ser detectada durante los controles viales.

El trabajo del perro antinarcóticos fue determinante para localizar el lugar exacto donde estaba escondido el cargamento ilegal.

En el caso intervino la Unidad Fiscal Federal de Jujuy, que ordenó el secuestro de la droga y del automóvil utilizado para el traslado. Además, el conductor quedó detenido en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.