El Ejército intercambia una tonelada de membrillos para conseguir repuestos de una camioneta

Una licitación impulsada por el Ejército Argentino generó repercusión en redes sociales después de conocerse que una tonelada de membrillos fue utilizada como parte de un intercambio para obtener repuestos destinados a una camioneta oficial.

La operación fue realizada a través de la Dirección de Remonta y Veterinaria mediante un mecanismo de permuta contemplado dentro del régimen de contrataciones de la administración pública nacional.

Según explicaron desde la fuerza, el procedimiento buscó conseguir piezas necesarias para reparar una camioneta Chevrolet S10 perteneciente a un establecimiento ubicado en San Rafael, Mendoza.

Cómo fue la operación

De acuerdo con la documentación oficial, la licitación contempló el intercambio de una tonelada de membrillos fresco por repuestos para una Chevrolet S10 2.8 TDI 4x4 modelo 2010.

El proceso se viralizó rápidamente en redes sociales después de que usuarios compartieran imágenes del pliego oficial y cuestionaran el particular mecanismo utilizado.

Frente a la repercusión, el Ejército aclaró a TN que la operación involucró fruta fresca y no dulce de membrillo, como inicialmente interpretaron algunas publicaciones.

Además, señalaron que la producción proviene de establecimientos dependientes de Remonta y Veterinaria y que se decidió utilizarla debido a que no había podido ser comercializada antes de su vencimiento.

La explicación oficial

Desde la fuerza sostuvieron que la modalidad utilizada es completamente legal y se encuentra contemplada dentro de las herramientas administrativas vigentes.

“La contratación se encuentra jurídicamente justificada porque es una permuta tramitada mediante licitación privada”, señalaron fuentes del Ejército.

También explicaron que el objetivo fue transformar mercadería perecedera disponible en insumos necesarios para mantener operativos vehículos pertenecientes al organismo.

Según detallaron, el sistema de contratación funciona de manera inversa a una compra tradicional, ya que resultará adjudicada la empresa que solicite menor cantidad de kilos de membrillos a cambio de entregar los repuestos requeridos.

Para qué será utilizada la camioneta

La camioneta involucrada en la operación pertenece al establecimiento Cuadro Nacional, dependiente de la Dirección de Remonta y Veterinaria en Mendoza.

Desde el Ejército indicaron que los repuestos permitirán recuperar el funcionamiento de un vehículo utilizado para tareas logísticas y operativas dentro del organismo.

Además, remarcaron que la elección del membrillos como bien de intercambio se debe a que tiene valores de mercado transparentes y fácilmente comparables con el costo de las piezas solicitadas.

La licitación fue identificada oficialmente bajo el número 84/13-0216-LPR26 y forma parte de los mecanismos de intercambio previstos por la normativa de contrataciones estatales vigente.