El Ejército Argentino realizará una carrera conmemorativa por su 216° aniversario: inscripciones

REDACCIÓN ELONCE
En el marco de los 216 años del Ejército Argentino, se realizará una nueva edición de la carrera conmemorativa en Paraná. La actividad será este domingo 24 de mayo e incluirá pruebas participativas, competitivas y propuestas recreativas para toda la familia.
El próximo 29 de mayo el Ejército Argentino celebrará un nuevo aniversario y, como parte de las actividades previstas, se desarrollará en Paraná la segunda edición de la carrera conmemorativa organizada por la Segunda Brigada Blindada. El evento tendrá lugar el domingo 24 de mayo desde las 8.30 en la Plaza de las Colectividades.
La propuesta incluirá modalidades participativas y competitivas, con recorridos de 5 y 10 kilómetros, además de una carrera recreativa destinada a niños. Desde la organización señalaron que el objetivo es promover el deporte, la vida saludable y fortalecer el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la comunidad.
El capitán Matías Muñoz, oficial de educación física de la Segunda Brigada Blindada, expresó: “Queríamos invitarlos a todos”.
Una propuesta abierta a toda la comunidad
Muñoz también indicó que las inscripciones estarán habilitadas hasta el viernes previo al evento y podrán realizarse a través de la plataforma cronoer2026 o mediante el enlace disponible en la cuenta de Instagram “Guarnición en Acción PNA”.
Por su parte, Morena Tovani, soldado técnica y auxiliar de educación física, destacó el perfil familiar de la jornada. “Esperamos que las familias se sumen porque estamos preparando muchas actividades lindas. Habrá stickers, escarapelas y kits para los chicos, ya que creemos que el deporte es importante para todas las edades”, señaló.
La competencia contará con premiaciones generales del primero al quinto puesto en categorías masculina y femenina, tanto para los 5 como para los 10 kilómetros. Además, en la modalidad competitiva habrá divisiones por edades cada diez años, con reconocimientos del primero al tercer puesto.
Tovani también confirmó que los niños podrán participar de una carrera recreativa especialmente organizada para ellos. “No tenemos un margen de edad.
Pueden participar mientras estén acompañados por sus padres. Es una actividad recreativa y todos recibirán su medalla al completar el recorrido”, expresó.
Entrega de kits y actividades recreativas
La entrega de kits para los corredores se realizará el sábado previo a la carrera, de 11 a 15, en calle Tres de Febrero 405 esquina La Rioja. Los participantes inscriptos recibirán una remera oficial de la competencia, medallas y otros elementos conmemorativos.
El punto de partida será la Plaza de las Colectividades, donde antes de la largada se desarrollará una entrada en calor grupal organizada por el equipo de educación física del Ejército. Además, durante la mañana habrá música, fotografías y distintas propuestas recreativas para quienes acompañen la actividad.
Finalmente, desde la organización remarcaron la importancia de fortalecer el vínculo con la comunidad a través del deporte. “Es muy importante para nosotros compartir con la ciudadanía y acercar las Fuerzas Armadas a la comunidad. Queremos continuar generando este tipo de actividades tan lindas que unen el deporte con la familia”, concluyó Muñoz.