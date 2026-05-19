“Hay esperanza”: el agradecimiento del adolescente adoptado tras su pedido para Navidad

La historia de Nata, el adolescente santafesino que había pedido una familia a través de un video viral, tuvo un desenlace esperado y emotivo: fue adoptado y hoy vive junto a dos padres que lo acompañan y contienen. El caso además impulsó cambios en el sistema de adopción y abrió un debate sobre la situación de los adolescentes que esperan una familia.

La abogada Paola Scicchitani, quien acompañó el proceso judicial y personal del joven, destacó el impacto que tuvo la difusión pública de su historia. “Hubo un antes y un después del caso de Nata”, afirmó durante una entrevista con Cadena 3 Rosario.

🥹 SE LE CONCEDIÓ EL DESEO 🙌 A fines del año pasado, el video de un adolescente rosarino conmovió a miles de personas. Frente a cámara, Nata pidió tener una familia y pasar Navidad acompañado. Meses después, su adopción finalmente se concretó. El chico volvió a aparecer en… pic.twitter.com/2adWa6DvEi — Diario La Capital (@lacapital) May 18, 2026

El adolescente había conmovido al país luego de publicar un video en diciembre del año pasado, donde expresaba su deseo de tener una familia para Navidad. El mensaje se viralizó rápidamente y generó una fuerte repercusión en redes sociales.

“Muchísimas familias compartieron mi historia y gracias a eso hoy estoy con una familia que me ama y me quiere”, expresó recientemente el joven al relatar cómo cambió su vida tras la adopción.

Según explicó Scicchitani, el proceso se resolvió en apenas cuatro meses, un plazo considerado excepcional dentro de este tipo de trámites. La letrada atribuyó esa rapidez al trabajo coordinado entre jueces, defensores, organismos de protección y profesionales intervinientes.

“Parecía imposible, pero todo el engranaje del sistema funcionó muy bien y los tiempos se acortaron muchísimo”, sostuvo la abogada, quien además contó que mantiene un vínculo afectivo muy cercano con el adolescente. “Yo tengo un sobrino nuevo y él tiene una tía”, expresó.

El caso también provocó cambios dentro del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA). De acuerdo a lo explicado por Scicchitani, luego de la repercusión pública se modificó el sistema de inscripción de aspirantes.

“Antes la inscripción se hacía dos veces por año. Ahora se realiza todos los meses y de manera online”, indicó la abogada, quien consideró que la sociedad comenzó lentamente a revisar prejuicios vinculados a la adopción de adolescentes.

Nata, el adolescente que pidió una familia para Navidad

Actualmente, más de 140 niños y adolescentes permanecen en convocatoria pública de adopción en la provincia de Santa Fe. Se trata de casos en los que las familias interesadas no necesitan estar previamente inscriptas para iniciar un acercamiento.

En ese contexto, Scicchitani remarcó la importancia de escuchar a los propios chicos dentro del sistema de protección. “No solamente un niño de 0 a 5 años tiene derecho a una familia. Un chico de 15 años también tiene derecho a ser amado, protegido y cuidado”, afirmó.

Mientras atraviesa una nueva etapa de su vida, Nata decidió utilizar su historia para impulsar la adopción de otros adolescentes que todavía esperan una oportunidad. “No importa la edad. Lo importante viene del corazón”, expresó el joven en uno de sus mensajes más recientes.