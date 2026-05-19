“Necesita amor y cuidados”: buscan familia para una nena entrerriana

Desde este lunes 18 de mayo se encuentra abierta una convocatoria pública nacional para la adopción de una niña de 6 años, luego de que se agotaran otras instancias anteriores para la búsqueda de una familia, efectuadas por el Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos de Entre Ríos (RUAER).

Las personas adultas residentes en Argentina que estén interesadas en postularse para este llamado, deben completar el formulario que se encuentra disponible en este enlace: https://mpd.jusentrerios.gov.ar/ruaer/convocatoria-publica/

La convocatoria permanecerá abierta por 10 días, hasta el viernes 29 inclusive.

La búsqueda

El RUAER busca una familia que desee integrar a la pequeña y que cuente con disponibilidad para dedicarle el tiempo y los cuidados que ella necesita.

La menor tiene 6 años, desde hace tres se encuentra institucionalizada. Desde que nació atraviesa diversas situaciones de salud, logrando mejorías a través de apoyos integrales, tratamientos y cuidados específicos.

Asiste a una escuela de educación integral. Cuenta con certificado único de discapacidad (CUD).

“Es una niña alegre, que disfruta de la música infantil, se divierte con juguetes que tengan luces y sonidos. El momento del baño es su preferido del día, al igual que los paseos en su cochecito. Le gusta la compañía de los adultos y estar rodeada de otros niños”, dijo Carolina Caíno, psicóloga del RUAER.

Inscripción

Quienes quieran postularse para la adopción deben inscribirse completando el formulario disponible en https://mpd.jusentrerios.gov.ar/ruaer/convocatoria-publica/

Contactos y consultas

La sede del Registro de Adoptantes está ubicada en Santa Fe 278, Paraná. Teléfonos: 0343 – 4209575/576. Horarios de atención: de lunes a viernes de 7 a 13. WhatsApp: 3435329475. Email: ruaer@jusentrerios.gov.ar.