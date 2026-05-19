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Policiales Violento crimen

Fue a ver a sus hijos, se peleó con la pareja de su ex y lo mató de dos puñaladas

El acusado tenía una restricción de acercamiento vigente por una causa de violencia de género y fue arrestado mientras preparaba sus pertenencias para regresar a Corrientes tras el ataque fatal ocurrido en barrio Paraná.

19 de Mayo de 2026
Patrullero Corrientes.
Patrullero Corrientes.

El acusado tenía una restricción de acercamiento vigente por una causa de violencia de género y fue arrestado mientras preparaba sus pertenencias para regresar a Corrientes tras el ataque fatal ocurrido en barrio Paraná.

La Justicia investiga un violento homicidio ocurrido en barrio Paraná, donde un hombre mató de dos puñaladas al nuevo novio de su expareja tras una discusión originada en medio de una restricción de acercamiento vigente por violencia de género.

 

El episodio ocurrió el domingo por la tarde, alrededor de las 19:30, cuando el acusado, identificado como Pelozo Iglesias, llegó hasta una vivienda para devolver a sus hijos después de haber salido con ellos. Aunque su expareja permitió el encuentro, el hombre tenía prohibido acercarse a menos de 200 metros del domicilio por disposición judicial.

 

 

De acuerdo a la reconstrucción realizada por la Policía, el conflicto comenzó cuando la actual pareja de la mujer, un hombre de apellido Giménez Ruíz, de 38 años, salió a recriminarle que no podía presentarse en el lugar incumpliendo la medida cautelar.

 

Cómo ocurrió el ataque

 

La discusión continuó mientras ambos caminaban hacia una esquina cercana a la vivienda y, en medio de la pelea, el acusado sacó un cuchillo y atacó a la víctima.

 

Según trascendió, Giménez Ruíz recibió heridas en el pecho y en la espalda que afectaron órganos vitales, entre ellos el corazón y los pulmones. Tras la agresión, el atacante escapó del lugar y regresó a la pensión donde se alojaba temporalmente.

 

 

Mientras tanto, vecinos auxiliaron al hombre herido y lo trasladaron de urgencia hasta el hospital Ricardo Billinghurst. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció pocos minutos después de ingresar debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

 

Lo encontraron preparando la fuga

 

Después de tomar conocimiento del crimen, efectivos de la comisaría Tercera iniciaron un operativo para localizar al sospechoso.

 

 

Los uniformados se dirigieron hasta la pensión donde se hospedaba Pelozo Iglesias y lo encontraron preparando bolsos con intenciones de regresar hacia la ciudad de Corrientes.

 

Finalmente, el hombre fue detenido y quedó alojado en dependencia policial a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación sobre el hecho. La causa también analiza el incumplimiento de la restricción de acercamiento que pesaba sobre el acusado antes del homicidio.

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