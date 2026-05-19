ANSES recordó el trámite obligatorio para cobrar el 20% retenido de la AUH

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa con el calendario de pagos de mayo 2026 y recordó que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pueden acceder al cobro del 20% retenido mediante la presentación de la Libreta AUH.

Todos los meses, el organismo deposita únicamente el 80% de la prestación y mantiene retenido el porcentaje restante hasta que se acrediten los controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores.

Por ese motivo, quienes todavía no completaron el trámite deberán presentar la Libreta para acceder al dinero acumulado correspondiente al último período.

Qué es la Libreta AUH y para qué sirve

La Libreta AUH es un formulario obligatorio mediante el cual los titulares certifican el cumplimiento de distintos requisitos exigidos por Anses.

En el documento se deben acreditar los controles médicos, el calendario de vacunación y la asistencia escolar de niños y adolescentes alcanzados por la prestación.

Además de habilitar el cobro del 20% retenido, la presentación de la libreta también permite acceder a la Ayuda Escolar Anual.

Cómo cobrar el 20% retenido

Desde Anses explicaron que el trámite puede realizarse de manera online a través de “Mi Anses” y detallaron los cinco pasos necesarios para completar el procedimiento.

Primero, el titular debe ingresar a “Mi Anses” utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Luego, dentro de la sección “Hijos > Libreta AUH”, podrá consultar si falta completar información vinculada a salud, vacunación o educación y descargar el formulario correspondiente.

El siguiente paso consiste en imprimir la libreta y llevarla a completar en el establecimiento educativo o centro de salud, verificando que tenga firmas y sellos correspondientes.

Después, se debe sacar una foto clara del formulario completo, cuidando que se vean correctamente las cuatro esquinas y que el archivo esté en formato JPG con un peso menor a 3 MB.

Finalmente, el titular deberá volver a ingresar a “Mi Anses”, seleccionar la opción “Subir Libreta AUH” y completar la carga digital del documento.

Cuánto paga ANSES por AUH en mayo

Con el aumento del 3,4% aplicado durante mayo, los montos actualizados de la AUH quedaron establecidos en $113.028,24 por un hijo.

Para dos hijos, el monto asciende a $226.056,48, mientras que para tres hijos alcanza los $339.084,72.

En el caso de la AUH por discapacidad, el valor bruto pasó a ser de $460.044,10, aunque el pago mensual efectivo corresponde al 80% hasta que se presente la Libreta.

Desde Anses aclararon además que la acreditación del dinero retenido puede demorar hasta 60 días después de realizada la presentación.