Investigan si un adolescente murió por un accidente o tras ser golpeado mientras recibía asistencia

Kevin Martínez, de 15 años, falleció tras sufrir un accidente en moto y ser golpeado por un vecino mientras estaba sobre una camilla. El ataque quedó grabado.
Un adolescente de 15 años, identificado como Kevin Martínez, murió luego de sufrir un choque en moto y ser golpeado por un vecino mientras permanecía sobre una camilla esperando ser trasladado en ambulancia.
El hecho ocurrió en Chascomús y la Justicia investiga si el fallecimiento se produjo por las heridas del accidente o por la agresión posterior.
Todo comenzó cuando un Ford Ka conducido por María Antonella Saint Jean, de 25 años, chocó contra una Honda XR 150 en la que viajaban Kevin y otro adolescente de 17 años. Ambos resultaron heridos y fueron asistidos por personal policial y una ambulancia que llegó al lugar.
El ataque mientras era asistido
Mientras Kevin aguardaba sobre una camilla para ser trasladado, un vecino identificado como Leandro Marzzellino se acercó y comenzó a agredirlo. El episodio quedó registrado en video.
Las imágenes mostraron cómo el hombre tomó al adolescente del cuello, le apoyó una rodilla sobre la cabeza y luego comenzó a golpearlo violentamente en el rostro.
Todo ocurrió delante de efectivos de la Policía Bonaerense y del personal de salud que participaba del operativo. Según se observó en la filmación, ninguno intervino para detener la agresión. Recién cuando el atacante dejó de golpearlo, una mujer policía se acercó y le pidió que se retirara.
Mientras el adolescente gritaba y pedía ayuda, algunos vecinos cuestionaron la actitud del agresor. Finalmente, Kevin fue subido a la ambulancia ante la mirada de testigos y del propio atacante, que continuaba en el lugar.
Qué determinan los investigadores
Según trascendió, Kevin presentaba inicialmente una fractura en una pierna producto del choque, mientras que el joven de 17 años era quien se encontraba en estado más delicado tras el impacto.
Sin embargo, la investigación busca establecer si la muerte estuvo relacionada con las lesiones sufridas en el accidente o con los golpes recibidos posteriormente en la cabeza.
En un primer momento circuló la versión de que los adolescentes escapaban de un robo y eran perseguidos por el automóvil involucrado en el choque, aunque esa hipótesis fue descartada más tarde.
No obstante, se confirmó que la moto en la que viajaban tenía pedido de secuestro vigente desde el 9 de mayo, por disposición de la Fiscalía Nº 9 de Chascomús, indica Clarín.
El reclamo de la familia
La madre de Kevin sostuvo que desconoce por qué el hombre atacó a su hijo y afirmó que “no se justifica la crueldad con la que toma la decisión de ensañarse con un chico de 15 años”.
También cuestionó duramente el accionar policial y expresó: “la frialdad con la que la Policía deshonra por completo su uniforme, seguramente son padres, y la manera en la que ellos dejan y permiten que esta persona se tome el tiempo que necesitó para llevarse la vida y golpearlo”.
La mujer explicó que el otro adolescente involucrado era compañero de escuela de su hijo y aseguró que no tenía vínculo con el agresor. “Es un vecino que lo único que lo vincula es que el accidente fue a media cuadra o cerca de su casa”, indicó.
Además, relató cómo fueron los minutos posteriores al accidente: “Él choca, lo sientan, la ambulancia lo deja estable, se van con el que era prioridad. Estaba sentado gritando por su pierna, que estaba fracturada. En la camilla la policía lo esposa, lo tratan de manera mala”.
El abogado de la familia afirmó que “hubo responsabilidad policial. No tengo dudas que es un homicidio agravado”.
También sostuvo: “Eso está muy lejos de causarle la muerte. Lo que lo hace es, como va a demostrar la pericia, son los golpes y para eso la policía y el personal de la ambulancia lo deja indefenso en la camilla”.
La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó a cargo de la fiscal Bertoletti Tramuja, quien dispuso que la SubDDI Chascomús continúe con la investigación.