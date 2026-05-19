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Economía Mega inversión en Vaca Muerta

Inversión en Vaca Muerta: el presidente de YPF dijo que desde 2028 el Estado podría cobrar dividendos

YPF presentó el proyecto “LLL Oil” para ampliar producción y exportaciones desde Vaca Muerta. Horacio Marín afirmó que desde 2028 el Estado podría cobrar dividendos.

19 de Mayo de 2026
YPF anunció proyecto por US$25.000 millones para potenciar Vaca Muerta
YPF anunció proyecto por US$25.000 millones para potenciar Vaca Muerta

YPF presentó el proyecto “LLL Oil” para ampliar producción y exportaciones desde Vaca Muerta. Horacio Marín afirmó que desde 2028 el Estado podría cobrar dividendos.

El presidente de YPF, Horacio Marín, anunció la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de un proyecto de US$25.000 millones destinado a acelerar el desarrollo de Vaca Muerta y afirmó que la meta es que “a partir de 2028 el Estado cobre dividendos”.

 

La iniciativa, denominada “LLL Oil”, fue presentada como el mayor proyecto ingresado hasta ahora al RIGI y apunta a expandir la producción y exportación de petróleo desde la formación neuquina.

 

Según explicó Marín, el proyecto podría generar más de US$100.000 millones en exportaciones a lo largo de toda su vida útil y convertirse en uno de los principales motores energéticos y económicos del país.

“Estamos construyendo una compañía y una industria de clase mundial”, sostuvo el titular de YPF en redes sociales, donde además aseguró que la empresa atraviesa “el inicio de una nueva etapa”.

 

El plan forma parte de la estrategia de expansión de YPF sobre Vaca Muerta y contempla nuevas inversiones en infraestructura, producción y exportación de crudo, indica NA.

 

En paralelo, Marín sostuvo que el objetivo de la petrolera es alcanzar desde 2028 una situación financiera que permita distribuir dividendos al Estado nacional como accionista principal de la compañía.

 

El ejecutivo remarcó además que los próximos dos años serán claves para el crecimiento de la industria energética argentina y destacó el potencial exportador del desarrollo no convencional en Neuquén.

Temas:

ypf RIGI vaca muerta Horacio Marín
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