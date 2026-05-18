Trabajador rural: cuánto cobra en mayo 2026 tras la nueva suba salarial

El trabajador rural comenzó a percibir en mayo de 2026 los nuevos salarios establecidos tras la última paritaria firmada por la UATRE junto a las principales entidades agropecuarias del país. El acuerdo contempla incrementos escalonados, sumas no remunerativas y nuevos pisos salariales para distintas categorías del sector agrario.

La actualización salarial fue homologada mediante la Disposición N° 643/2026 y alcanza a trabajadores permanentes comprendidos dentro del Régimen de Trabajo Agrario establecido por la Ley 26.727. El convenio fue suscripto entre UATRE y entidades como Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina, CONINAGRO y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.

Con este nuevo esquema, los salarios rurales volvieron a actualizarse en mayo y continuarán incrementándose de manera escalonada hasta septiembre. El objetivo del acuerdo es acompañar la evolución de la inflación y garantizar una mejora en el poder adquisitivo de los trabajadores del campo.

Cuánto cobra un peón rural en mayo de 2026

Según la nueva escala salarial, el sueldo básico de un peón general pasó a ser de $1.088.358,51, cifra a la que se suma un adicional no remunerativo de $5.335,10. De esta manera, el ingreso mensual supera ampliamente el millón de pesos.

En el caso del peón único, la remuneración básica quedó establecida en $1.116.058,33 más una suma no remunerativa de $5.470,88. Por su parte, los trabajadores ovejeros percibirán desde mayo un salario de $1.127.265,44 junto a un adicional extraordinario de $5.525,82.

Foto: Archivo Elonce.

Las categorías especializadas también registraron importantes aumentos. Albañiles, herreros y mecánicos rurales pasaron a cobrar $1.158.597,91 más $5.679,41 no remunerativos, mientras que los conductores tractoristas y maquinistas alcanzaron un básico de $1.207.669,28 acompañado de una suma adicional de $5.919,96.

Las categorías con mejores salarios del sector agrario

Dentro de la nueva escala salarial, una de las categorías con mayores ingresos es la de encargados rurales, cuyos haberes quedaron fijados en $1.384.853,14 más una suma extraordinaria de $6.788,51.

Foto: Archivo Elonce.

Además, el acuerdo salarial incluye incrementos específicos para otras actividades del sector agropecuario. En el caso de los trabajadores vinculados a la aplicación de productos fitosanitarios, la categoría “Peón auxiliar” alcanzará desde mayo un salario mensual de $1.761.296,80.

Por otro lado, los conductores de equipos autopropulsados se ubican entre los mejores pagos del convenio rural, con ingresos que superarán los $2,5 millones mensuales. Estas categorías especializadas fueron las que registraron los mayores ajustes dentro de la negociación paritaria.

Aumentos escalonados hasta septiembre

El acuerdo firmado entre UATRE y las entidades rurales contempla un esquema de actualizaciones progresivas que continuará vigente durante los próximos meses. La paritaria ya había otorgado incrementos en marzo y abril antes de la actualización de mayo, señaló Iprofesional.

En marzo de 2026, el salario básico del peón general había sido elevado a $1.020.926,33, acompañado por una suma extraordinaria de $15.013,62. Luego, en abril, el básico subió a $1.056.658,75 más una suma no remunerativa de $10.359,40.

La actividad olivícola también quedó incluida dentro del acuerdo salarial. Allí, las escalas continuarán ajustándose hasta septiembre y algunas tareas específicas, como el personal de riego calificado, llegarán a percibir jornales superiores a los $60.000 diarios hacia julio.