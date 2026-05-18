Dictaron prisión preventiva para Juan José Casette por el crimen de su tío en Federal

La Justicia de Federal resolvió dictar prisión preventiva para Juan José Casette, detenido por el homicidio de su tío José Oscar “Joselo” Casette, ocurrido en Colonia San Lorenzo.
La prisión preventiva para Juan José Casette fue dispuesta este lunes por el Juzgado de Garantías de Federal, en el marco de la causa que investiga el homicidio de José Oscar “Joselo” Casette, ocurrido el pasado 14 de mayo en la zona rural de Colonia San Lorenzo. El acusado, de 32 años, permanecerá detenido durante 20 días mientras avanza la investigación judicial por el delito de homicidio simple.
La audiencia se desarrolló en dependencias judiciales de Federal y allí se resolvió que el imputado deberá cumplir los primeros siete días alojado en sede policial y los 13 restantes bajo la modalidad de prisión domiciliaria. La medida fue adoptada mientras la Fiscalía continúa reuniendo pruebas y aguardando los resultados periciales vinculados a la causa, precisó Federal al Día.
El crimen ocurrió en un camino de acceso a Colonia San Lorenzo, ubicado a unos mil metros de la ruta nacional 127. Según se informó oficialmente, Juan José Casette se presentó voluntariamente ante la Policía acompañado por su abogado defensor, poco después de ocurrido el hecho. La Justicia intenta determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el homicidio.
La investigación judicial y los elementos secuestrados
El jefe departamental de Policía de Federal, Marcelo Della Giustina, brindó detalles sobre el procedimiento realizado tras el crimen y confirmó que la investigación continúa en pleno desarrollo.
“Se tomó conocimiento a través de un llamado telefónico de que había una víctima de un hecho de sangre en la entrada a la colonia San Lorenzo”, explicó el funcionario policial respecto al inicio de la intervención de las fuerzas de seguridad.
A partir de ese momento, la Fiscalía ordenó distintas medidas judiciales para avanzar en la recolección de pruebas. Entre ellas se realizó un allanamiento en la vivienda del detenido, donde los investigadores secuestraron una camioneta tipo pick-up que podría haber tenido participación en el hecho.
Pericias, armas secuestradas y resultados forenses
En el lugar donde fue hallado el cuerpo de José Oscar Casette, la Policía también secuestró dos armas de fuego que serán sometidas a distintas pericias balísticas. El objetivo es establecer cuál de ellas habría sido utilizada en el homicidio.
Respecto a las lesiones que presentaba la víctima, Della Giustina indicó que “prima facie presenta lesiones”, aunque aclaró que serán los estudios forenses y la autopsia los que determinarán con precisión la mecánica de la muerte y el tipo de heridas sufridas por el hombre de 58 años.
Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que los resultados de la autopsia serán determinantes para definir futuras medidas procesales y avanzar en la reconstrucción de los hechos ocurridos en la zona rural del departamento Federal.
Un apellido marcado por antecedentes criminales
El caso volvió a instalar en la agenda pública el apellido Casette, recordado en Entre Ríos por otro hecho policial de gran repercusión ocurrido años atrás en la ciudad de Paraná.
José Oscar Casette, la víctima fatal del reciente homicidio, había sido condenado en 2016 por el asesinato del agente penitenciario Juan Francisco Lazaga. La sentencia fue dictada mediante un juicio abreviado y estableció una pena de ocho años de prisión por homicidio simple.
Aquel episodio ocurrió el 9 de marzo de 2012 sobre avenida Almafuerte, a pocos metros de la zona conocida como Cinco Esquinas. Según determinó la investigación judicial, Lazaga circulaba en motocicleta junto a su esposa cuando protagonizó una discusión de tránsito con los ocupantes de una camioneta Toyota Hilux.
El crimen de 2012 que conmocionó a Paraná
De acuerdo al expediente judicial, la discusión derivó rápidamente en una situación de extrema violencia. Los ocupantes de la camioneta descendieron armados con cuchillos y atacaron al agente penitenciario en plena vía pública.
Lazaga sufrió heridas de gravedad en el pecho, abdomen y tórax, lesiones que terminaron provocando su muerte. Tras el ataque, los agresores escaparon del lugar en medio del tránsito vehicular, aunque posteriormente fueron identificados y detenidos por las fuerzas de seguridad.
Como consecuencia de aquel hecho, José Oscar Casette fue condenado a ocho años de prisión y alojado en la Unidad Penal de Gualeguaychú. En tanto, Miguel Ángel Medina recibió una condena de un año de prisión condicional por encubrimiento agravado en grado de tentativa.